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ウクライナ特殊作戦　第1段階の主要な課題は遂行　ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相
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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220329/1-10485914.html
ウクライナ特殊作戦　第1段階の主要な課題は遂行　ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相
ウクライナ特殊作戦　第1段階の主要な課題は遂行　ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相
ロシアのショイグ国防相は29日の会合で、ウクライナにおける特殊作戦について、全体として第１段階の主要な課題は遂行されたとし、特殊作戦でウクライナ軍は重大な損害を受け、空軍と防空システムはほぼ破壊され、海軍は「存在を停止した」と述べ、これでドンバスに集中することができると指摘した。 2022年3月29日, Sputnik 日本
2022-03-29T18:22+0900
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ウクライナ特殊作戦　第1段階の主要な課題は遂行　ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相

2022年3月29日, 18:22 (更新: 2022年3月29日, 18:37)
© Sputnik / Vitaly Belousov / フォトバンクに移行ロシアのショイグ国防相（アーカイブ写真）
ロシアのショイグ国防相（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 29.03.2022
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ロシアのショイグ国防相は29日の会合で、ウクライナにおける特殊作戦について、全体として第１段階の主要な課題は遂行されたとし、特殊作戦でウクライナ軍は重大な損害を受け、空軍と防空システムはほぼ破壊され、海軍は「存在を停止した」と述べ、これでドンバスに集中することができると指摘した。
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