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ウクライナ特殊作戦 第1段階の主要な課題は遂行 ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相
ウクライナ特殊作戦 第1段階の主要な課題は遂行 ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相
ロシアのショイグ国防相は29日の会合で、ウクライナにおける特殊作戦について、全体として第１段階の主要な課題は遂行されたとし、特殊作戦でウクライナ軍は重大な損害を受け、空軍と防空システムはほぼ破壊され、海軍は「存在を停止した」と述べ、これでドンバスに集中することができると指摘した。 2022年3月29日, Sputnik 日本
2022-03-29T18:22+0900
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2022-03-29T18:37+0900
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ウクライナ特殊作戦 第1段階の主要な課題は遂行 ドンバス解放に集中できる＝ショイグ露国防相
2022年3月29日, 18:22 (更新: 2022年3月29日, 18:37)
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ロシアのショイグ国防相は29日の会合で、ウクライナにおける特殊作戦について、全体として第１段階の主要な課題は遂行されたとし、特殊作戦でウクライナ軍は重大な損害を受け、空軍と防空システムはほぼ破壊され、海軍は「存在を停止した」と述べ、これでドンバスに集中することができると指摘した。