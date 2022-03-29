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米国防総省が核抑止力を効果的で信頼性が高いものと呼ぶ

米国防総省が核抑止力を効果的で信頼性が高いものと呼ぶ

更新された国家安全保障戦略に関する米国防総省の解説によると、米国の核抑止力は効果的で信頼性が高いものだ。 2022年3月29日, Sputnik 日本

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公開された国家戦略の解説では「安全で信頼性が高く効果的な核抑止力に支えられた戦闘準備力のおかげで、統合抑止力は積極的である」と書かれている。先に、米国防総省は国家戦略の更新版が米国議会に提出されたと発表し、戦略の解説を公開した。これより前、米国防総省の新しい戦略ではロシアが深刻だが、長期的な脅威ではないと説明されると報じられていた。関連ニュース

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