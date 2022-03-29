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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220329/10482627.html
日本　4月5日からロシアへのぜいたく品輸出禁止　高級車など
日本　4月5日からロシアへのぜいたく品輸出禁止　高級車など
日本政府は、ロシアに対する追加経済制裁の一環として、4月5日から高級自動車や宝石などぜいたく品の輸出を禁じる。萩生田光一経済産業相が29日の記者会見で発表した。共同通信など、日本の各メディアが報じている。 2022年3月29日, Sputnik 日本
2022-03-29T12:44+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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萩生田経産相は「4月5日から、高級車、宝石、宝飾品などのぜいたく品のロシアへの輸出を禁止する政令改正を閣議決定した」と述べた。共同通信などによると、萩生田経産相は「先進7カ国をはじめとする国際社会と連携し、厳しい制裁措置を講じていく」と説明した。プーチン大統領を支えるオリガルヒ（新興財閥）に圧力をかけ、政権から離反させる狙いがあるという。先に、日本は約300品目の製品および技術の輸出禁止にまつわる追加制裁を導入した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220328/10468829.html
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日本　4月5日からロシアへのぜいたく品輸出禁止　高級車など

2022年3月29日, 12:44
© AFP 2022 / Yoshikazu Tsunoトヨタ Lexus LF-NX
トヨタ Lexus LF-NX - Sputnik 日本, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Yoshikazu Tsuno
日本政府は、ロシアに対する追加経済制裁の一環として、4月5日から高級自動車や宝石などぜいたく品の輸出を禁じる。萩生田光一経済産業相が29日の記者会見で発表した。共同通信など、日本の各メディアが報じている。
萩生田経産相は「4月5日から、高級車、宝石、宝飾品などのぜいたく品のロシアへの輸出を禁止する政令改正を閣議決定した」と述べた。
共同通信などによると、萩生田経産相は「先進7カ国をはじめとする国際社会と連携し、厳しい制裁措置を講じていく」と説明した。プーチン大統領を支えるオリガルヒ（新興財閥）に圧力をかけ、政権から離反させる狙いがあるという。
サケ - Sputnik 日本, 1920, 28.03.2022
日本の水産物市場が不透明性に震え上がる
昨日, 10:30
先に、日本は約300品目の製品および技術の輸出禁止にまつわる追加制裁を導入した。
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