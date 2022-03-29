https://jp.sputniknews.com/20220329/10482627.html
日本 4月5日からロシアへのぜいたく品輸出禁止 高級車など
日本 4月5日からロシアへのぜいたく品輸出禁止 高級車など
日本政府は、ロシアに対する追加経済制裁の一環として、4月5日から高級自動車や宝石などぜいたく品の輸出を禁じる。萩生田光一経済産業相が29日の記者会見で発表した。共同通信など、日本の各メディアが報じている。 2022年3月29日, Sputnik 日本
2022-03-29T12:44+0900
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萩生田経産相は「4月5日から、高級車、宝石、宝飾品などのぜいたく品のロシアへの輸出を禁止する政令改正を閣議決定した」と述べた。共同通信などによると、萩生田経産相は「先進7カ国をはじめとする国際社会と連携し、厳しい制裁措置を講じていく」と説明した。プーチン大統領を支えるオリガルヒ（新興財閥）に圧力をかけ、政権から離反させる狙いがあるという。先に、日本は約300品目の製品および技術の輸出禁止にまつわる追加制裁を導入した。関連ニュース
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日本政府は、ロシアに対する追加経済制裁の一環として、4月5日から高級自動車や宝石などぜいたく品の輸出を禁じる。萩生田光一経済産業相が29日の記者会見で発表した。共同通信など、日本の各メディアが報じている。
萩生田経産相は「4月5日から、高級車、宝石、宝飾品などのぜいたく品のロシアへの輸出を禁止する政令改正を閣議決定した」と述べた。
共同通信などによると
、萩生田経産相は「先進7カ国をはじめとする国際社会と連携し、厳しい制裁措置を講じていく」と説明した。プーチン大統領を支えるオリガルヒ（新興財閥）に圧力をかけ、政権から離反させる狙いがあるという。
先に、日本は約300品目の製品および技術の輸出禁止
にまつわる追加制裁を導入した。