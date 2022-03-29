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日大前理事長に有罪判決 脱税5200万円 日本
日大前理事長に有罪判決 脱税5200万円 日本
日本の東京地裁は29日、脱税の罪に問われている日本大学前理事･田中英寿被告（75）に対し、懲役1年、執行猶予３年、罰金1300万円（求刑・懲役1年、罰金1600万円）の判決を言い渡した。 2022年3月29日, Sputnik 日本
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起訴状などによると、田中被告は、日大の理事長を務めていた2018年と2020年に、日大と取引のあった建設会社などから受け取ったリベートなど、約1億2000万円の所得を隠し、合わせておよそ5200万円を脱税した。FNNプライムオンラインが報じた。関連ニュース
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日大前理事長に有罪判決 脱税5200万円 日本
2022年3月29日, 15:30
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日本の東京地裁は29日、脱税の罪に問われている日本大学前理事･田中英寿被告（75）に対し、懲役1年、執行猶予３年、罰金1300万円（求刑・懲役1年、罰金1600万円）の判決を言い渡した。
起訴状などによると、田中被告は、日大の理事長を務めていた2018年と2020年に、日大と取引のあった建設会社などから受け取ったリベートなど、約1億2000万円の所得を隠し、合わせておよそ5200万円を脱税した。FNN
プライムオンライン
が報じた。
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