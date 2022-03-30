雇用保険法成立、料率上げ 財政悪化に対応、４月施行

２０２２年度の雇用保険料率を定めた雇用保険法などの改正法が３０日、参院本会議で可決、成立した。現在、保険料率は労使で賃金の計０・９％で、２２年４月に０・９５％、１０月～２３年３月は１・３５％に上がる。雇用情勢などに応じ、一般会計から雇用保険に臨時に財源投入できるようにする。新型コロナウイルス禍の雇用対策で、保険財政が悪化したことが理由。