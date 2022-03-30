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雇用保険法成立、料率上げ 財政悪化に対応、４月施行
雇用保険法成立、料率上げ 財政悪化に対応、４月施行
... 2022年3月30日, Sputnik 日本
2022-03-30T14:00+0900
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職業安定法など関連法をまとめて改正。インターネットで求人情報を紹介する「求人サイト」を法規制の対象とし、２２年１０月からは運営事業者に対し、厚生労働省への連絡先の届け出を義務付ける。(c)KYODONEWS
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雇用保険法成立、料率上げ 財政悪化に対応、４月施行
２０２２年度の雇用保険料率を定めた雇用保険法などの改正法が３０日、参院本会議で可決、成立した。現在、保険料率は労使で賃金の計０・９％で、２２年４月に０・９５％、１０月～２３年３月は１・３５％に上がる。雇用情勢などに応じ、一般会計から雇用保険に臨時に財源投入できるようにする。新型コロナウイルス禍の雇用対策で、保険財政が悪化したことが理由。
職業安定法など関連法をまとめて改正。インターネットで求人情報を紹介する「求人サイト」を法規制の対象とし、２２年１０月からは運営事業者に対し、厚生労働省への連絡先の届け出を義務付ける。