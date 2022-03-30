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ルクセンブルクが対露制裁発動、25億ユーロを凍結
ルクセンブルクが対露制裁発動、25億ユーロを凍結
ルクセンブルク政府は対露制裁措置の枠組みで、ロシアが国内に保有する25億ユーロ相当の資産を凍結する。ルクセンブルグ財務省が発表した。 2022年3月30日, Sputnik 日本
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ルクセンブルグ財務省はロシアが国内に保有する資産凍結を決定した議会の制裁計画を発表した。これにより、ルクセンブルグでは29日時点で25億ユーロ相当の資産が凍結された。関連ニュース
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ルクセンブルクが対露制裁発動、25億ユーロを凍結
2022年3月30日, 11:28
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ルクセンブルク政府は対露制裁措置の枠組みで、ロシアが国内に保有する25億ユーロ相当の資産を凍結する。ルクセンブルグ財務省が発表した。
ルクセンブルグ財務省はロシアが国内に保有する資産凍結を決定した議会の制裁計画を発表した。これにより、ルクセンブルグでは29日時点で25億ユーロ相当の資産が凍結された。
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