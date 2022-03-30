https://jp.sputniknews.com/20220330/4-10491384.html
日本の警察庁に「サイバー警察局」など4月発足
日本の警察庁に「サイバー警察局」など4月発足
日本で4月1日、サイバー攻撃に対処するための組織2つが警察庁に新設される。これに関する改正警察法が30日、参院本会議で可決、成立した。朝日新聞などの日本のマスコミが報じた。 2022年3月30日, Sputnik 日本
2022-03-30T14:25+0900
2022-03-30T14:25+0900
2022-03-30T14:25+0900
国内
警察
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/9421589_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_b90db28bb2962d6f86494ed091cf0080.jpg
新設される「サイバー警察局」は約240人体制で、情報通信局が基盤となっている。サイバーセキュリティに関する情報の分析などを行う。「サイバー特捜隊」は約200人体制で、朝日新聞によると、国や地方公共団体、重要インフラへの攻撃、海外のサイバー攻撃集団が関与する犯罪などの重大事案を扱う。日本のサイバー犯罪検挙数は2021年に初めて1万件を超えた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220317/10383287.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/9421589_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5155d50cf13d0d75e139e37c0e3f40b8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 警察
日本の警察庁に「サイバー警察局」など4月発足
日本で4月1日、サイバー攻撃に対処するための組織2つが警察庁に新設される。これに関する改正警察法が30日、参院本会議で可決、成立した。朝日新聞などの日本のマスコミが報じた。
新設される「サイバー警察局
」は約240人体制で、情報通信局が基盤となっている。サイバーセキュリティに関する情報の分析などを行う。
「サイバー特捜隊」は約200人体制で、朝日新聞によると、国や地方公共団体、重要インフラへの攻撃、海外のサイバー攻撃集団が関与する犯罪などの重大事案を扱う。
日本のサイバー犯罪検挙数は2021年に初めて1万件を超えた。