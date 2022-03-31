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太平洋ニューカレドニア沿岸で強い地震
太平洋ニューカレドニア沿岸で強い地震
太平洋のニューカレドニア沿岸でマグニチュード7.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年3月31日, Sputnik 日本
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地震
事故
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地震は協定世界時（UTC）で30日の20時57分（日本時間31日5時57分）に記録された。震源地はマレ島/タディンから南東へ271キロの地点。震源の深さは10キロ。津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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地震, 事故
太平洋ニューカレドニア沿岸で強い地震
2022年3月31日, 07:44
(更新:
2022年3月31日, 07:46
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太平洋のニューカレドニア沿岸でマグニチュード7.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）で30日の20時57分（日本時間31日5時57分）に記録された。震源地はマレ島/タディンから南東へ271キロの地点。震源の深さは10キロ。
日本 今後30年以内に日向灘でマグニチュード8クラスの巨大地震が起こる可能性
3月25日, 20:47
津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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