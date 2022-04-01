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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220401/41-10515476.html
ロシアとウクライナの次回交渉　4月1日にビデオ会議形式で実施
ロシアとウクライナの次回交渉　4月1日にビデオ会議形式で実施
ロシア代表団の責任者であるウラジミール・メディンスキー大統領補佐官は、ウクライナとの交渉はビデオ会議形式で継続されていると述べた。 2022年4月1日, Sputnik 日本
2022-04-01T19:53+0900
2022-04-01T19:58+0900
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メディンスキー大統領補佐官は、テレグラムチャンネルで、「交渉はビデオ会議形式で続けられる。我々のクリミアとドンパスに関する立場は変わっていない」とコメントした。
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ロシアとウクライナの次回交渉　4月1日にビデオ会議形式で実施

2022年4月1日, 19:53 (更新: 2022年4月1日, 19:58)
© Sputnik / BelTA / フォトバンクに移行ロシアとウクライナの交渉
ロシアとウクライナの交渉 - Sputnik 日本, 1920, 01.04.2022
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ロシア代表団の責任者であるウラジミール・メディンスキー大統領補佐官は、ウクライナとの交渉はビデオ会議形式で継続されていると述べた。
メディンスキー大統領補佐官は、テレグラムチャンネルで、「交渉はビデオ会議形式で続けられる。我々のクリミアとドンパスに関する立場は変わっていない」とコメントした。
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