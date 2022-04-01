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ロシアとウクライナの次回交渉 4月1日にビデオ会議形式で実施
ロシアとウクライナの次回交渉 4月1日にビデオ会議形式で実施
ロシア代表団の責任者であるウラジミール・メディンスキー大統領補佐官は、ウクライナとの交渉はビデオ会議形式で継続されていると述べた。 2022年4月1日, Sputnik 日本
2022-04-01T19:53+0900
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メディンスキー大統領補佐官は、テレグラムチャンネルで、「交渉はビデオ会議形式で続けられる。我々のクリミアとドンパスに関する立場は変わっていない」とコメントした。
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ロシアとウクライナの次回交渉 4月1日にビデオ会議形式で実施
2022年4月1日, 19:53 (更新: 2022年4月1日, 19:58)
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ロシア代表団の責任者であるウラジミール・メディンスキー大統領補佐官は、ウクライナとの交渉はビデオ会議形式で継続されていると述べた。
メディンスキー大統領補佐官は、テレグラムチャンネルで、「交渉はビデオ会議形式で続けられる。我々のクリミアとドンパスに関する立場は変わっていない」とコメントした。