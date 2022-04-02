https://jp.sputniknews.com/20220402/10519084.html
トルコのエルドアン大統領、ロシア・ウクライナ首脳会談調整に意欲
トルコのエルドアン大統領、ロシア・ウクライナ首脳会談調整に意欲
トルコのエルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領との電話会談の中で、ロシア・ウクライナ首脳会談の調整に意欲を示した。 2022年4月2日, Sputnik 日本
2022-04-02T00:45+0900
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トルコ大統領府は「エルドアン大統領は、（ロシアとウクライナ）双方にとって常識をもって行動し、対話を維持することが重要だとし、トルコはロシア・ウクライナ首脳会談に関する自国の平和的取組みを称えたいと述べた」と伝えている。トルコ大統領府はまた、プーチン大統領は電話会談の中で、イスタンブールでのロシア・ウクライナ交渉の協力について、エルドアン大統領に謝意を表したと発表した。
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トルコのエルドアン大統領、ロシア・ウクライナ首脳会談調整に意欲
トルコのエルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領との電話会談の中で、ロシア・ウクライナ首脳会談の調整に意欲を示した。
トルコ大統領府は「エルドアン大統領は、（ロシアとウクライナ）双方にとって常識をもって行動し、対話を維持することが重要だとし、トルコはロシア・ウクライナ首脳会談に関する自国の平和的取組みを称えたいと述べた」と伝えている。
トルコ大統領府はまた、プーチン大統領は電話会談の中で、イスタンブールでのロシア・ウクライナ交渉の協力について、エルドアン大統領に謝意を表したと発表した。