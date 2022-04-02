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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220402/10519084.html
トルコのエルドアン大統領、ロシア・ウクライナ首脳会談調整に意欲
トルコのエルドアン大統領、ロシア・ウクライナ首脳会談調整に意欲
トルコのエルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領との電話会談の中で、ロシア・ウクライナ首脳会談の調整に意欲を示した。 2022年4月2日, Sputnik 日本
2022-04-02T00:45+0900
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トルコ大統領府は「エルドアン大統領は、（ロシアとウクライナ）双方にとって常識をもって行動し、対話を維持することが重要だとし、トルコはロシア・ウクライナ首脳会談に関する自国の平和的取組みを称えたいと述べた」と伝えている。トルコ大統領府はまた、プーチン大統領は電話会談の中で、イスタンブールでのロシア・ウクライナ交渉の協力について、エルドアン大統領に謝意を表したと発表した。
https://jp.sputniknews.com/20220319/10402580.html
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トルコのエルドアン大統領、ロシア・ウクライナ首脳会談調整に意欲

2022年4月2日, 00:45
© Sputnik / Sergey Guneev / フォトバンクに移行Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - Sputnik 日本, 1920, 02.04.2022
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トルコのエルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領との電話会談の中で、ロシア・ウクライナ首脳会談の調整に意欲を示した。
トルコ大統領府は「エルドアン大統領は、（ロシアとウクライナ）双方にとって常識をもって行動し、対話を維持することが重要だとし、トルコはロシア・ウクライナ首脳会談に関する自国の平和的取組みを称えたいと述べた」と伝えている。
トルコのチャブシオール外相（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 19.03.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
日・トルコ外相会談　ロシアの行動は国際法違反　安保理改革で一致
3月19日, 21:53
トルコ大統領府はまた、プーチン大統領は電話会談の中で、イスタンブールでのロシア・ウクライナ交渉の協力について、エルドアン大統領に謝意を表したと発表した。
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