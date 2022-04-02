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ロシア保健省 世界初 経鼻コロナワクチン登録

ロシア保健省 世界初 経鼻コロナワクチン登録

ロシア保健省はコロナウイルス感染予防を目的とした、世界初となる経鼻ワクチンを登録した。保健省広報部が発表。 2022年4月2日, Sputnik 日本

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ロシア保健省広報部によると、経鼻ワクチンは「スプートニクV」同様、2種類の成分から構成され、専用の噴霧器を用いて鼻腔に投与される。投与間隔は3週間。関連記事

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