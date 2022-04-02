日本
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220402/10519355.html
ロシア保健省 世界初 経鼻コロナワクチン登録
ロシア保健省 世界初 経鼻コロナワクチン登録
ロシア保健省はコロナウイルス感染予防を目的とした、世界初となる経鼻ワクチンを登録した。保健省広報部が発表。 2022年4月2日, Sputnik 日本
2022-04-02T01:59+0900
2022-04-02T01:59+0900
2022-04-02T01:59+0900
新型コロナウイルス
健康
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/02/10519330_0:225:2235:1482_1920x0_80_0_0_5af3a9f8037f582a7fb00fb022ad4f6e.jpg
ロシア保健省広報部によると、経鼻ワクチンは「スプートニクV」同様、2種類の成分から構成され、専用の噴霧器を用いて鼻腔に投与される。投与間隔は3週間。関連記事
ロシア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/02/10519330_242:0:2233:1493_1920x0_80_0_0_7cf5af9be594acfcd2c72c0fbb419b67.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
健康, ロシア
ロシア保健省 世界初 経鼻コロナワクチン登録
2022年4月2日, 01:59
© Sputnik / Eugeny Odinokov
/
フォトバンクに移行
経鼻コロナワクチン
© Sputnik / Eugeny Odinokov
/
フォトバンクに移行
ロシア保健省はコロナウイルス感染予防を目的とした、世界初となる経鼻ワクチンを登録した。保健省広報部が発表。
ロシア保健省広報部によると、経鼻ワクチンは「スプートニクV」同様、2種類の成分から構成され、専用の噴霧器を用いて鼻腔に投与される。投与間隔は3週間。
関連記事
スプートニクV HIV患者への有効性が証明された初のワクチンに
米国、5歳未満へのファイザー製ワクチン使用に関する検討を延期
新型コロナウイルス
健康
ロシア
日本
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
Twitter
YouTube
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала