https://jp.sputniknews.com/20220403/10526517.html
中国上海 新型コロナ新規感染者数が過去最多
中国上海 新型コロナ新規感染者数が過去最多
中国の上海市では2日、新型コロナウイルスの新規感染者が8226人確認された。これは同市では過去最多。NHKが報じている。 2022年4月3日, Sputnik 日本
2022-04-03T20:00+0900
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上海市の2日の新規感染者数（8226人）は、ロックダウン初日である3月28日の新規感染者4477人のほぼ2倍に増加した。中国は、厳格な対策で感染を封じ込む「ゼロコロナ政策」を続けており、上海市当局は3月末からロックダウンを段階的に導入している。上海市は3日に市内全域の住民を対象に抗原検査を行い、4日にはPCR検査を行うとしている。同市のロックダウンは当初は5日までの予定だったが、感染者数が増え続けていることから6日以降も続くとみられている。関連ニュース
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中国上海 新型コロナ新規感染者数が過去最多
中国の上海市では2日、新型コロナウイルスの新規感染者が8226人確認された。これは同市では過去最多。NHKが報じている。
上海市
の2日の新規感染者数（8226人）は、ロックダウン初日である3月28日の新規感染者4477人のほぼ2倍に増加した。
中国は、厳格な対策で感染を封じ込む「ゼロコロナ政策」を続けており、上海市当局は3月末からロックダウンを段階的に導入している。
上海市は3日に市内全域の住民を対象に抗原検査を行い、4日にはPCR検査を行うとしている。
同市のロックダウンは当初は5日までの予定だったが、感染者数が増え続けていることから6日以降も続くとみられている。