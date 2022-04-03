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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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中国上海　新型コロナ新規感染者数が過去最多
中国上海　新型コロナ新規感染者数が過去最多
中国の上海市では2日、新型コロナウイルスの新規感染者が8226人確認された。これは同市では過去最多。NHKが報じている。 2022年4月3日, Sputnik 日本
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上海市の2日の新規感染者数（8226人）は、ロックダウン初日である3月28日の新規感染者4477人のほぼ2倍に増加した。中国は、厳格な対策で感染を封じ込む「ゼロコロナ政策」を続けており、上海市当局は3月末からロックダウンを段階的に導入している。上海市は3日に市内全域の住民を対象に抗原検査を行い、4日にはPCR検査を行うとしている。同市のロックダウンは当初は5日までの予定だったが、感染者数が増え続けていることから6日以降も続くとみられている。関連ニュース
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中国上海　新型コロナ新規感染者数が過去最多

2022年4月3日, 20:00
© AFP 2022 / Hector Retamal中国
中国 - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
中国の上海市では2日、新型コロナウイルスの新規感染者が8226人確認された。これは同市では過去最多。NHKが報じている。
上海市の2日の新規感染者数（8226人）は、ロックダウン初日である3月28日の新規感染者4477人のほぼ2倍に増加した。
中国は、厳格な対策で感染を封じ込む「ゼロコロナ政策」を続けており、上海市当局は3月末からロックダウンを段階的に導入している。
中国上海の清掃員　隔離措置のため公衆トイレで4日間寝泊まりすることに - Sputnik 日本, 1920, 02.04.2022
中国上海の清掃員　隔離措置のため公衆トイレで4日間寝泊まりすることに
昨日, 18:37
上海市は3日に市内全域の住民を対象に抗原検査を行い、4日にはPCR検査を行うとしている。
同市のロックダウンは当初は5日までの予定だったが、感染者数が増え続けていることから6日以降も続くとみられている。
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