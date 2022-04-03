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米サクラメントで銃撃事件 死亡者あり
米サクラメントで銃撃事件 死亡者あり
米カリフォルニア州サクラメント市で発生した銃撃事件で、6人が死亡、9人が負傷した。同市の警察が発表した。 2022年4月3日, Sputnik 日本
2022-04-03T22:14+0900
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警察は「警官は、6人の死亡者を含む15人の犠牲者を発見した」と声明で発表した。関連ニュース
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米サクラメントで銃撃事件 死亡者あり
2022年4月3日, 22:14
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米カリフォルニア州サクラメント市で発生した銃撃事件で、6人が死亡、9人が負傷した。同市の警察が発表した。
警察は「警官は、6人の死亡者を含む15人の犠牲者を発見した」と声明で発表した。
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