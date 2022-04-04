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フィリピンで日本人男性と姪が殺害 姪の交際相手を逮捕

フィリピンで日本人男性と姪が殺害 姪の交際相手を逮捕

3月28日にフィリピン首都マニラ在住の日本人男性と姪のフィリピン人が殺害されているのが発見された事件で、姪の交際相手が殺人の疑いで逮捕された。NHKが伝えている。 2022年4月4日, Sputnik 日本

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遺体で発見されたのは、日本人のモリ・ヤスノリさん（72）と姪のフィリピン人（39）。刃物で複数回さされた痕があったという。地元警察は3日までに、姪の交際相手のクリスチャン・バルバル容疑者を殺人と窃盗の疑いで逮捕。監視カメラの映像から同容疑者が26日にモリさんの家からテレビを持ち出す様子が確認された。バルバル容疑者は容疑を認めているという。関連ニュース

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