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韓国 初のK-POPコンサート専用アリーナ建設へ

韓国 初のK-POPコンサート専用アリーナ建設へ

韓国のIT企業「カカオ」とソウル行政府は国内初で最大となるK-POPコンサート専用アリーナ建設に関する協定に調印した。コリア・ヘラルドが4日、行政府関係者の話をもとに報じた。 2022年4月4日, Sputnik 日本

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総合文化施設「ソウル・アリーナ」の今年6月に建設着手、2025年10月に竣工予定。ソウル・アリーナは1度に2万人以上が収容可能で、K-POPライブ専用設備を備える。ソウル市行政府によると、建設費用は2億5800万ドル、その大半はカカオ社が出資する。関連ニュース

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