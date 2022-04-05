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米財務省、ロシア国債のドル支払い認めず＝マスコミ
米財務省、ロシア国債のドル支払い認めず＝マスコミ
米財務省は、ロシア当局が米金融機関に保有する口座からのドル建てロシア国債関連の支払いを認めないことを決めた。ロイター通信が関係筋を引用して報じた。 2022年4月5日, Sputnik 日本
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制裁でロシア中央銀行の外貨準備は凍結されているが、ロシアはこれまでドル建て国債関連の支払いに外貨準備を使うことができた。ロシア中央銀行の外貨準備が凍結された後、ロシア財務省はすでに約3億ドルを支払った。同財務省が発表した。またロシア上院予算委員会のメンバー、ワシリー・イコンニコフ氏は5日、ロシアにはルーブル建てで支払うための資金が十分にあると発表した。関連ニュース
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米財務省、ロシア国債のドル支払い認めず＝マスコミ

2022年4月5日, 19:13
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米財務省 - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2022
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米財務省は、ロシア当局が米金融機関に保有する口座からのドル建てロシア国債関連の支払いを認めないことを決めた。ロイター通信が関係筋を引用して報じた。
制裁でロシア中央銀行の外貨準備は凍結されているが、ロシアはこれまでドル建て国債関連の支払いに外貨準備を使うことができた。ロシア中央銀行の外貨準備が凍結された後、ロシア財務省はすでに約3億ドルを支払った。同財務省が発表した。
米国はロシアに対する経済戦争を開始しようとしている＝プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 01.04.2022
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またロシア上院予算委員会のメンバー、ワシリー・イコンニコフ氏は5日、ロシアにはルーブル建てで支払うための資金が十分にあると発表した。
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