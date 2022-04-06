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ロシア自由民主党ジリノフスキー党首が死去
ロシア自由民主党ジリノフスキー党首が死去
ロシア下院のヴャチェスラフ・ヴォロジン議長は6日、ロシア自由民主党の党首であるウラジーミル・ジリノフスキー氏が、長期にわたる重い病気との闘病の末、死去したと発表した。 2022年4月6日, Sputnik 日本
2022-04-06T19:09+0900
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ヴォロジン議長は自身のテレグラム（SNS）に、ジリノフスキー氏の人柄とは、ジリノフスキー氏抜きには現代ロシアの政治体制の発展の歴史を想像することが難しいほどに広大なものであると投稿した。ロシア下院議員らはジリノフスキー氏を悼み、1分間の黙祷を捧げた。
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ロシア自由民主党ジリノフスキー党首が死去
2022年4月6日, 19:09 (更新: 2022年4月6日, 19:24)
ロシア下院のヴャチェスラフ・ヴォロジン議長は6日、ロシア自由民主党の党首であるウラジーミル・ジリノフスキー氏が、長期にわたる重い病気との闘病の末、死去したと発表した。
ヴォロジン議長は自身のテレグラム
（SNS）に、ジリノフスキー氏の人柄とは、ジリノフスキー氏抜きには現代ロシアの政治体制の発展の歴史を想像することが難しいほどに広大なものであると投稿した。
ロシア下院議員らはジリノフスキー氏を悼み、1分間の黙祷を捧げた。