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恐怖と魅惑は紙一重？ 日本暮らしのカワウソ、掃除機のとりこに
恐怖と魅惑は紙一重？ 日本暮らしのカワウソ、掃除機のとりこに
日本の栃木県日光市に暮らすカワウソたちには最近、お気に入りのルーティーンがある。それは、掃除機との追いかけっこを楽しむことだ。 2022年4月6日, Sputnik 日本
2022-04-06T02:27+0900
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彼らは迫りくる1台の掃除機に対し、群れになって対抗。掃除機が引けば追いかけ、近づいてくると離れていく。大きな音を出して部屋を移動する「不思議な機械」に怖がりつつも興味津々。探求心の強いカワウソたちなのであった。
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恐怖と魅惑は紙一重？ 日本暮らしのカワウソ、掃除機のとりこに
日本の栃木県日光市に暮らすカワウソたちには最近、お気に入りのルーティーンがある。それは、掃除機との追いかけっこを楽しむことだ。
彼らは迫りくる1台の掃除機に対し、群れになって対抗。掃除機が引けば追いかけ、近づいてくると離れていく。
大きな音を出して部屋を移動する「不思議な機械」に怖がりつつも興味津々。探求心の強いカワウソたちなのであった。