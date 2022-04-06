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日本政府　新型コロナでの入国規制を解除　106カ国が対象に
日本政府　新型コロナでの入国規制を解除　106カ国が対象に
日本政府は、新型コロナの水際対策として実施していた入国規制に関して、106カ国を対象に解除することを決定した。TBSが報じた。 2022年4月6日, Sputnik 日本
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日本政府　新型コロナでの入国規制を解除　106カ国が対象に

2022年4月6日, 21:45 (更新: 2022年4月6日, 21:53)
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© 写真 : Nanashinodensyaku
日本政府は、新型コロナの水際対策として実施していた入国規制に関して、106カ国を対象に解除することを決定した。TBSが報じた。
解除の対象となるのは、米国やカナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、タイ、インドネシアなど106カ国で、ロシアやイラク、エチオピアなど56カ国は引き続き入国が規制される。
規制解除は、対象国の感染状況やワクチン接種の推進状況などを基準に判断がされた。
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