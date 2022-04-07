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漫画家の藤子不二雄（Ａ） さんが死去 日本の文化振興に多大な貢献
漫画家の藤子不二雄（Ａ） さんが死去 日本の文化振興に多大な貢献
7日、人気漫画家の藤子不二雄（Ａ） さん（本名・安孫子素雄）が川崎市の自宅で亡くなったことが判明した。88歳だった。 2022年4月7日, Sputnik 日本
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藤子さんは藤子・F・不二雄さんとコンビを組み、「藤子不二雄」として「オバケのQ太郎」など、たくさんの人気作品を発表した。1988年にコンビを解消した後も、「怪物くん」や「笑ゥせぇるすまん」、自伝的漫画「まんが道」など、多数の作品を発表し、日本の文化振興に貢献した。関連記事
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漫画家の藤子不二雄（Ａ） さんが死去 日本の文化振興に多大な貢献
2022年4月7日, 15:15 (更新: 2022年4月7日, 15:22)
7日、人気漫画家の藤子不二雄（Ａ） さん（本名・安孫子素雄）が川崎市の自宅で亡くなったことが判明した。88歳だった。
藤子さん
は藤子・F・不二雄さんとコンビを組み、「藤子不二雄」として「オバケのQ太郎」など、たくさんの人気作品を発表した。
1988年にコンビを解消した後も、「怪物くん」や「笑ゥせぇるすまん」、自伝的漫画「まんが道」など、多数の作品を発表し、日本の文化振興に貢献した。