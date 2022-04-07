https://jp.sputniknews.com/20220407/10560903.html

韓国次期大統領 女性家族部の廃止断念

韓国次期大統領 女性家族部の廃止断念

韓国の次期大統領、ユン・ソギョル（尹錫悦）氏のチームは、4月7日、選挙公約であった女性家族部の廃止を断念した。ユン氏は選挙戦で「女性は男女差別を受けないので、省の意味がない」と発言していた。 2022年4月7日, Sputnik 日本

2022-04-07T16:45+0900

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韓国では男女の賃金格差、労働市場や政治や企業の管理職に女性が少ないなど、女性差別があるにもかかわらず、ユン氏は選挙戦で、韓国の女性は「制度的な男女差別」に苦しんでいないと繰り返していた。ユン次期大統領は7日、女性家庭省は当面存続させ、独自の男女共同参画担当の大臣を任命すると発表。ただし、省庁の再編成や再構築が行われる可能性を残すことで、「公約は維持されている」という体は保った。韓国の女性家族部は、女性の地位向上、DV防止、子どものケアなどの分野で公共政策の策定に取り組んでいる。関連記事

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