東証再編は目標を達成できるのか?

4月4日以前の東証は、1部、2部、ジャスダック、マザーズ(Market of the High-Growth and Emerging Stocksの略称)の4つの区分で構成され、それぞれ上場企業の規模に応じて、大企業、中堅企業、小規模だが急成長する企業の株式が取引されていた。上場企業数では、東証1部が2177社、東証2部が475社、ジャスダックが686社、マザーズが432社だった。これが「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場に再編された。東証1部から8割以上の企業(1839社)が、より高い成長性のみならず、より高い基準のコーポレートガバナンスが求められ、グローバルに競争できる企業向けのプライムに移行した。スタンダードは、プライムほど時価総額は大きくないものの、持続的な成長が期待できる企業を対象としている。これまでにスタンダードに移行した企業は1466社。グロースは比較的高い成長性が期待できる一方で、比較的高いリスクを伴う新興企業を主な対象としている。ジャスダックやマザーズから465社が移行した。振り返ってみれば、1949年5月16日に戦後の取引を再開した証券取引所は、一連の改革・改良を行い、日本経済の成長に貢献した。しかし、今回のような本格的な改革・再編は初めてであり、東洋経済オンラインはこれを「73年ぶりの大祭典」と呼んだ。ロシアのフィナム・ファイナンシャル・グループのアナリティカル本部長、ミハイル・アリスタケシャン氏が東証再編についての考えをスプートニクに語った。国際取引所連合によると、東京証券取引所の時価総額は2月末時点で6兆1千億ドルを超えている。世界最大の証券取引所であるニューヨーク証券取引所は26兆1千億ドル、上海証券取引所は7兆8千億ドル、香港証券取引所は5兆2千億ドルを超える。

