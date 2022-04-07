https://jp.sputniknews.com/20220407/50-10559014.html
サウジ当局、麻薬密輸の容疑で50人を逮捕
サウジ当局、麻薬密輸の容疑で50人を逮捕
サウジ当局は6日、大量のアンフェタミン、ハシシ、カートを王国に密輸しようとしたとして50人を逮捕したと発表した。同国のSPA通信社が伝えた。 2022年4月7日, Sputnik 日本
2022-04-07T13:35+0900
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当局によると、容疑者はイエメン、ジーザーン、ナジュラーン、アシルとの国境地域およびメッカとタブークを通じて、27万9000を超えるアンフェタミン錠剤、ハシシの330キロの、麻薬性植物カートの約40トンを王国に持ち込もうとした。逮捕された50人のうちの27人はサウジアラビア人、10人はエチオピア人、6人はバングラデシュ人、4人はイエメン人、2人はソマリア人、1人はインド人である。関連ニュース
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サウジ当局、麻薬密輸の容疑で50人を逮捕
サウジ当局は6日、大量のアンフェタミン、ハシシ、カートを王国に密輸しようとしたとして50人を逮捕したと発表した。同国のSPA通信社が伝えた。
当局によると、容疑者はイエメン、ジーザーン、ナジュラーン、アシルとの国境地域およびメッカとタブークを通じて、27万9000を超えるアンフェタミン錠剤、ハシシの330キロの、麻薬性植物カートの約40トンを王国に持ち込もうとした。
逮捕された50人のうちの27人はサウジアラビア人、10人はエチオピア人、6人はバングラデシュ人、4人はイエメン人、2人はソマリア人、1人はインド人である。