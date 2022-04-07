日本
https://jp.sputniknews.com/20220407/520-10557047.html
マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ　予想落札価格は520万ドル
マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ　予想落札価格は520万ドル
南米アルゼンチンの元サッカー代表、ディエゴ・マラドーナ氏が1986年サッカーW杯のアルゼンチン対イングランドの試合で「神の手」ゴールを決めたときに着用していたユニフォームがオークションに出品されることになった。予想落札価格は少なくとも520万ドル（約6億5000万円）。ガーディアン紙が報じた。 2022年4月7日, Sputnik 日本
2022-04-07T05:03+0900
2022-04-07T05:03+0900
スポーツ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/7969550_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f795cc94975620df1c0102d81d3e45fb.jpg
ユニフォームは英国のオークションハウス「サザビーズ」に出品され、4月20日から5月4日までオンライン入札が行われる。マラドーナ氏はこの試合後に対戦相手の元イングランド代表MFスティーヴ・ホッジ氏とユニフォームを交換、その後、35年にわたってホッジ氏がユニフォームの所有者となっていた。サザビーズの収集品部門の責任者、ブラーム・ヴァクター氏は「『神の手』は、スポーツの歴史だけでなく、20世紀の歴史においても特別な瞬間だ。この瞬間はサッカーの世界をはるかに超えて反響を呼び、本、映画、ドキュメンタリーの制作にインスピレーションを与えた。マラドーナ氏は最も偉大なプレーヤーの1人だ。この試合は彼の遺産の重要な部分だ」と述べた。 マラドーナ氏は2020年11月25日に死去した。60歳だった。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/7969550_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b1e6736715868257e79c5de0aa68c554.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
スポーツ

マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ　予想落札価格は520万ドル

2022年4月7日, 05:03
© AP Photo / Natacha Pisarenkoマラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ　予想落札価格は520万ドル
マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ　予想落札価格は520万ドル - Sputnik 日本, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
南米アルゼンチンの元サッカー代表、ディエゴ・マラドーナ氏が1986年サッカーW杯のアルゼンチン対イングランドの試合で「神の手」ゴールを決めたときに着用していたユニフォームがオークションに出品されることになった。予想落札価格は少なくとも520万ドル（約6億5000万円）。ガーディアン紙が報じた。
ユニフォームは英国のオークションハウス「サザビーズ」に出品され、4月20日から5月4日までオンライン入札が行われる。
マラドーナ氏はこの試合後に対戦相手の元イングランド代表MFスティーヴ・ホッジ氏とユニフォームを交換、その後、35年にわたってホッジ氏がユニフォームの所有者となっていた。
サザビーズの収集品部門の責任者、ブラーム・ヴァクター氏は「『神の手』は、スポーツの歴史だけでなく、20世紀の歴史においても特別な瞬間だ。この瞬間はサッカーの世界をはるかに超えて反響を呼び、本、映画、ドキュメンタリーの制作にインスピレーションを与えた。マラドーナ氏は最も偉大なプレーヤーの1人だ。この試合は彼の遺産の重要な部分だ」と述べた。

マラドーナ氏は2020年11月25日に死去した。60歳だった。
関連ニュース
メキシコ初のマラドーナを讃える教会が建立
マラドーナの遺産は4000万ユーロ　16人が相続争い
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала