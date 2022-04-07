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マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ 予想落札価格は520万ドル

マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ 予想落札価格は520万ドル

南米アルゼンチンの元サッカー代表、ディエゴ・マラドーナ氏が1986年サッカーW杯のアルゼンチン対イングランドの試合で「神の手」ゴールを決めたときに着用していたユニフォームがオークションに出品されることになった。予想落札価格は少なくとも520万ドル（約6億5000万円）。ガーディアン紙が報じた。 2022年4月7日, Sputnik 日本

2022-04-07T05:03+0900

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ユニフォームは英国のオークションハウス「サザビーズ」に出品され、4月20日から5月4日までオンライン入札が行われる。マラドーナ氏はこの試合後に対戦相手の元イングランド代表MFスティーヴ・ホッジ氏とユニフォームを交換、その後、35年にわたってホッジ氏がユニフォームの所有者となっていた。サザビーズの収集品部門の責任者、ブラーム・ヴァクター氏は「『神の手』は、スポーツの歴史だけでなく、20世紀の歴史においても特別な瞬間だ。この瞬間はサッカーの世界をはるかに超えて反響を呼び、本、映画、ドキュメンタリーの制作にインスピレーションを与えた。マラドーナ氏は最も偉大なプレーヤーの1人だ。この試合は彼の遺産の重要な部分だ」と述べた。 マラドーナ氏は2020年11月25日に死去した。60歳だった。関連ニュース

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