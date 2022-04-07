マラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ 予想落札価格は520万ドル
© AP Photo / Natacha Pisarenkoマラドーナ氏が歴史的ゴールを決めたユニフォームがオークション出品へ 予想落札価格は520万ドル
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南米アルゼンチンの元サッカー代表、ディエゴ・マラドーナ氏が1986年サッカーW杯のアルゼンチン対イングランドの試合で「神の手」ゴールを決めたときに着用していたユニフォームがオークションに出品されることになった。予想落札価格は少なくとも520万ドル（約6億5000万円）。ガーディアン紙が報じた。
ユニフォームは英国のオークションハウス「サザビーズ」に出品され、4月20日から5月4日までオンライン入札が行われる。
マラドーナ氏はこの試合後に対戦相手の元イングランド代表MFスティーヴ・ホッジ氏とユニフォームを交換、その後、35年にわたってホッジ氏がユニフォームの所有者となっていた。
It's been an honour and a privilege to look after *that* Diego Maradona shirt for over 18 years.— Nat. Football Museum (@FootballMuseum) April 6, 2022
Interested to see who snaps it up next. There's always room in our squad for another loan signing... 😉 https://t.co/94ANl1tQMT pic.twitter.com/qv1rtrKGNc
サザビーズの収集品部門の責任者、ブラーム・ヴァクター氏は「『神の手』は、スポーツの歴史だけでなく、20世紀の歴史においても特別な瞬間だ。この瞬間はサッカーの世界をはるかに超えて反響を呼び、本、映画、ドキュメンタリーの制作にインスピレーションを与えた。マラドーナ氏は最も偉大なプレーヤーの1人だ。この試合は彼の遺産の重要な部分だ」と述べた。
マラドーナ氏は2020年11月25日に死去した。60歳だった。
マラドーナ氏は2020年11月25日に死去した。60歳だった。
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