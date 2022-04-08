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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220408/10573372.html
日本　国連人権理事会におけるロシアの理事国資格停止を支持
日本　国連人権理事会におけるロシアの理事国資格停止を支持
日本政府の松野博一官房長官は8日の記者会見で、7日に国連総会で採択された決議案に関して、「国連人権理事会でロシアの理事国の資格を停止するという具体的な結果を伴う、極めて重い国際社会の意思を示したものだ」と述べた。 2022年4月8日, Sputnik 日本
2022-04-08T16:46+0900
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また、松野氏は、ロシアの理事国資格停止の採択は「幅広い国連加盟国の強い意思を示すものだ。このような観点から本決議案には大きな意義がある」との考えを示した。国連総会では7日、国連人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止する決議が採択された。関連ニュース
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日本　国連人権理事会におけるロシアの理事国資格停止を支持

2022年4月8日, 16:46 (更新: 2022年4月8日, 16:48)
© AP Photo / Bebeto Matthews国連
国連 - Sputnik 日本, 1920, 08.04.2022
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日本政府の松野博一官房長官は8日の記者会見で、7日に国連総会で採択された決議案に関して、「国連人権理事会でロシアの理事国の資格を停止するという具体的な結果を伴う、極めて重い国際社会の意思を示したものだ」と述べた。
また、松野氏は、ロシアの理事国資格停止の採択は「幅広い国連加盟国の強い意思を示すものだ。このような観点から本決議案には大きな意義がある」との考えを示した。
国連総会では7日、国連人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止する決議が採択された。
ロシアの国連人権理事国の資格停止が他の独立国を脅かす＝キューバ外務省 - Sputnik 日本, 1920, 08.04.2022
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ロシアの国連人権理事国の資格停止が他の独立国を脅かす＝キューバ外務省
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