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日本 国連人権理事会におけるロシアの理事国資格停止を支持

日本 国連人権理事会におけるロシアの理事国資格停止を支持

日本政府の松野博一官房長官は8日の記者会見で、7日に国連総会で採択された決議案に関して、「国連人権理事会でロシアの理事国の資格を停止するという具体的な結果を伴う、極めて重い国際社会の意思を示したものだ」と述べた。 2022年4月8日, Sputnik 日本

2022-04-08T16:46+0900

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また、松野氏は、ロシアの理事国資格停止の採択は「幅広い国連加盟国の強い意思を示すものだ。このような観点から本決議案には大きな意義がある」との考えを示した。国連総会では7日、国連人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止する決議が採択された。関連ニュース

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