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日本、ロシアからウォッカと木材、石炭の輸入を禁止へ=岸田首相
日本、ロシアからウォッカと木材、石炭の輸入を禁止へ=岸田首相
8日、日本の岸田文雄首相は記者会見で、ロシアに対する新たな制裁を発表した。制裁措置は5つの柱からなり、来週から石炭と機械類、一部木材、ウォッカなどの輸入を禁止するとした。 2022年4月8日, Sputnik 日本
2022-04-08T18:16+0900
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2022-04-08T18:24+0900
ロシア
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また、岸田首相は、ロシアへの新規投資の禁止や、同国大手銀行へ資産凍結を行うと表明した。
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日本、ロシアからウォッカと木材、石炭の輸入を禁止へ=岸田首相
2022年4月8日, 18:16 (更新: 2022年4月8日, 18:24)
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8日、日本の岸田文雄首相は記者会見で、ロシアに対する新たな制裁を発表した。制裁措置は5つの柱からなり、来週から石炭と機械類、一部木材、ウォッカなどの輸入を禁止するとした。
また、岸田首相は、ロシアへの新規投資の禁止や、同国大手銀行へ資産凍結を行うと表明した。