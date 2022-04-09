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イラン、米国の個人24人を制裁対象に指定 テロ支援や人権侵害に関与
イラン、米国の個人24人を制裁対象に指定 テロ支援や人権侵害に関与
イラン外務省は9日、テロ支援や人権侵害に関与したとして米国の個人24人を制裁対象に指定したと発表した。 2022年4月9日, Sputnik 日本
2022-04-09T19:55+0900
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イラン外務省の声明では「これらの個人は（中略）イラン国民と政府に対する米国の一方的で違法な制裁の発動、テロ組織とテロへの資金提供及び支援に関与しているほか、特に抑圧されたパレスチナ国家に対する地域でのイスラエルの弾圧行動に協力した」と指摘されている。米財務省は3月30日、イラン人1人と4企業を制裁対象に指定したと発表していた。関連ニュース
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イラン、米国の個人24人を制裁対象に指定 テロ支援や人権侵害に関与
イラン外務省は9日、テロ支援や人権侵害に関与したとして米国の個人24人を制裁対象に指定したと発表した。
イラン外務省の声明では「これらの個人は（中略）イラン国民と政府に対する米国の一方的で違法な制裁の発動、テロ組織とテロへの資金提供及び支援に関与しているほか、特に抑圧されたパレスチナ国家に対する地域でのイスラエルの弾圧行動に協力した」と指摘されている
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米財務省は3月30日、イラン人1人と4企業を制裁対象に指定したと発表していた。