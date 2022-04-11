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中国 上海での仏大統領選の投票所開設を認めず 新型コロナ感染状況を理由に

中国 上海での仏大統領選の投票所開設を認めず 新型コロナ感染状況を理由に

中国当局は、新型コロナウイルスの感染状況を理由に、フランス人外交官に対し上海で仏大統領選の第1回投票の投票所の開設を認めなかったことが分かった。仏テレビ局「フランス24」が10日に報じている。 2022年4月11日, Sputnik 日本

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同局によると、大統領選前夜、中国当局がフランス側に上海市民の安全に配慮するように説明した上で、現状では投票条件を確保することは不可能と伝えたという。在中国フランス大使館によると、上海には選挙権を持つフランス人が4848人いるという。フランスでは10日の投票で、国家元首である大統領（任期5年）が選出される見込み。関連ニュース

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