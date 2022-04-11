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日本 衆院議員465人の資産公開 平均2924万円

日本 衆院議員465人の資産公開 平均2924万円

日本の衆議院は11日、国会議員資産公開法に基づき、昨年10月の衆院選で当選した衆院議員465人の資産を公開した。平均資産額は2924万円。朝日新聞が報じた。 2022年4月11日, Sputnik 日本

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平均資産額2924万円は、1993年の公開制度開始以降、過去最低であった前回2017年の2917万円から微増となる。今回の衆院選で初当選した新人議員97人を集計したところ、1人当たりの平均資産額は1864万円となり、前回の2036万円をやや下回った。政党別では、自民党3739万円、立件民主党2042万円、日本維新の会2041万円、国民民主党1849万円（11人）、公明党1583万円（32人）、共産党606万円（10人）、れいわ新選組16万円（3人）の順だった。各政党の党首では自民党総裁の岸田首相が4983万円でトップ。全体1位は自民党の麻生副総裁の6億1417万円。関連ニュース

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