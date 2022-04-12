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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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ベルギーで新たなオミクロンの系統株が発見
ベルギーで新たなオミクロンの系統株が発見
ベルギーでは新たなオミクロン系統株の「BA.4」が検出された。Le Vifがルーヴェン・カトリック大学の研究をもとに報じた。 2022年4月12日, Sputnik 日本
2022-04-12T08:47+0900
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新型コロナウイルス
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ウイルス学者のマーク・ヴァン・ランスト氏とピエ・メイス氏によると、他のいくつかの国ですでに発見されている新しいオミクロン系統は、ベルギーのフランス語圏で検出された。ヴァン・ランスト氏は、「オミクロン」の新しい系統の検出は、コロナウィルスの新たな変異種の検出よりましと述べた。 報道によると、新たなオミクロン系統株BA.4とBA.5は、ボツワナ、ドイツ、デンマーク、英国、南アフリカですでに検出されている。同国では感染者数が増加している。これより前、中国東部で確認された新たな変異株はオミクロン系統「BA.1.1」であることがわかった。関連ニュース
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新型コロナウイルス, オミクロン株

ベルギーで新たなオミクロンの系統株が発見

2022年4月12日, 08:47
© REUTERS / NIH / NIAIDベルギーで新たなオミクロンの系統株が発見
ベルギーで新たなオミクロンの系統株が発見 - Sputnik 日本, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / NIH / NIAID
ベルギーでは新たなオミクロン系統株の「BA.4」が検出された。Le Vifがルーヴェン・カトリック大学の研究をもとに報じた。
ウイルス学者のマーク・ヴァン・ランスト氏とピエ・メイス氏によると、他のいくつかの国ですでに発見されている新しいオミクロン系統は、ベルギーのフランス語圏で検出された。
ヴァン・ランスト氏は、「オミクロン」の新しい系統の検出は、コロナウィルスの新たな変異種の検出よりましと述べた。
新型コロナウイルス - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2022
新型コロナウイルス
オミクロン株混合タイプの「XE」　感染力が従来のオミクロン株より強い可能性
4月5日, 18:56
報道によると、新たなオミクロン系統株BA.4とBA.5は、ボツワナ、ドイツ、デンマーク、英国、南アフリカですでに検出されている。同国では感染者数が増加している。
これより前、中国東部で確認された新たな変異株はオミクロン系統「BA.1.1」であることがわかった。
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