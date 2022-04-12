https://jp.sputniknews.com/20220412/10598078.html
日本政府、対ロシア追加制裁を発表
日本政府、対ロシア追加制裁を発表
日本政府は12日、ロシアに対する追加制裁を発表した。 2022年4月12日, Sputnik 日本
2022-04-12T11:31+0900
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日本政府は398個人と28団体を制裁対象に指定した。その中、プーチン大統領の娘2人のマリア・ボロンツォワさんとカテリーナ・チホノワさん、またはラブロフ外相の妻と娘は資産凍結の対象となった。また、ロシアのアルファバンクやズベルバンクの資産が凍結されるほか、ロシア経済への新規投資も禁止された。これより前、欧州連合（EU）は7日、ウクライナ情勢をめぐりロシアに対する第5次制裁パッケージを欧州連合官報に掲載し、制裁措置を発動させた。関連ニュース
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日本政府、対ロシア追加制裁を発表
日本政府は12日、ロシアに対する追加制裁を発表した。
日本政府は398個人と28団体を制裁対象に指定した。その中、プーチン大統領の娘2人のマリア・ボロンツォワさんとカテリーナ・チホノワさん、またはラブロフ外相の妻と娘は資産凍結の対象となった。
また、ロシアのアルファバンクやズベルバンクの資産が凍結されるほか、ロシア経済への新規投資も禁止された。
これより前、欧州連合（EU）は7日、ウクライナ情勢をめぐりロシアに対する第5次制裁パッケージを欧州連合官報に掲載し、制裁措置を発動
させた。