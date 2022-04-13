https://jp.sputniknews.com/20220413/10608365.html

ゴールド価格が高騰 米国のインフレ加速が影響

ゴールド価格が高騰 米国のインフレ加速が影響

12日の夕方、米国のインフレが加速と発表されると、ゴールド価格は上昇することが取引データで明らかになった。 2022年4月13日, Sputnik 日本

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経済

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日本時間12日23時35分の時点で、ニューヨーク・マーカンタイル取引所の金先物6月限価格は、1トロイオンスあたり1969.5ドルと、21.45ドル（1.09％高）上昇した。銀の5月限先物は、2.24%高の1オンス25.547ドルとなっている。ゴールドの価格は米国のインフレ統計の発表後、値上がりが加速した。米国の3月の消費者物価は予想の8.4％高を上回る、前年同月比8.5％高で、1981年12月以来の最高値を示した。こうした背景から、インフレヘッジとしての金の需要が急増している。関連記事

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