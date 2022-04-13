https://jp.sputniknews.com/20220413/10611853.html
金正恩氏、高層マンションなどの竣工式に出席
金正恩氏、高層マンションなどの竣工式に出席
北朝鮮の指導者、金正恩氏は11日、平壌に新たに建設された1万戸の住宅と80階建ての高層マンションの竣工式に出席した。金氏はテープカットを行い、「新住宅の所有者となった労働者たちに幸福」を願った。朝鮮中央通信が12日、報じた。 2022年4月13日, Sputnik 日本
2022-04-13T16:37+0900
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北朝鮮当局は昨年１月に開かれた第8回朝鮮労働党大会で、2025年まで毎年１万戸ずつ、計５万戸の住宅を平壌に新築するという目標を立てた。金氏は3月、この課題を故金日成主席の生誕記念日4月15日の「太陽節」までに遂行するよう命じた。80階建ての高層マンションも1年で建設された。関連ニュース
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金正恩氏、高層マンションなどの竣工式に出席
北朝鮮の指導者、金正恩氏は11日、平壌に新たに建設された1万戸の住宅と80階建ての高層マンションの竣工式に出席した。金氏はテープカットを行い、「新住宅の所有者となった労働者たちに幸福」を願った。朝鮮中央通信が12日、報じた。
北朝鮮当局は昨年１月に開かれた第8回朝鮮労働党大会で、2025年まで毎年１万戸ずつ、計５万戸の住宅を平壌に新築するという目標を立てた。
金氏は3月、この課題を故金日成主席の生誕記念日4月15日の「太陽節」までに遂行するよう命じた。80階建ての高層マンションも1年で建設された。