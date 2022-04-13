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金正恩氏、高層マンションなどの竣工式に出席
金正恩氏、高層マンションなどの竣工式に出席
北朝鮮の指導者、金正恩氏は11日、平壌に新たに建設された1万戸の住宅と80階建ての高層マンションの竣工式に出席した。金氏はテープカットを行い、「新住宅の所有者となった労働者たちに幸福」を願った。朝鮮中央通信が12日、報じた。 2022年4月13日, Sputnik 日本
2022-04-13T16:37+0900
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北朝鮮当局は昨年１月に開かれた第8回朝鮮労働党大会で、2025年まで毎年１万戸ずつ、計５万戸の住宅を平壌に新築するという目標を立てた。金氏は3月、この課題を故金日成主席の生誕記念日4月15日の「太陽節」までに遂行するよう命じた。80階建ての高層マンションも1年で建設された。関連ニュース
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金正恩, 北朝鮮

金正恩氏、高層マンションなどの竣工式に出席

2022年4月13日, 16:37
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS「松花通り」で行われた金委員長の公式執権10周年を記念する式典に参加する市民（北朝鮮・平壌、11日）
「松花通り」で行われた金委員長の公式執権10周年を記念する式典に参加する市民（北朝鮮・平壌、11日） - Sputnik 日本, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
北朝鮮の指導者、金正恩氏は11日、平壌に新たに建設された1万戸の住宅と80階建ての高層マンションの竣工式に出席した。金氏はテープカットを行い、「新住宅の所有者となった労働者たちに幸福」を願った。朝鮮中央通信が12日、報じた。
北朝鮮当局は昨年１月に開かれた第8回朝鮮労働党大会で、2025年まで毎年１万戸ずつ、計５万戸の住宅を平壌に新築するという目標を立てた。
凱旋門広場で行われた金委員長の公式執権10周年を記念するダンスパーティーに参加する学生（北朝鮮・平壌、11日） - Sputnik 日本, 1920, 12.04.2022
北朝鮮　金正恩氏、トップ就任10年　平壌で祝賀行事開かれる
昨日, 23:11
金氏は3月、この課題を故金日成主席の生誕記念日4月15日の「太陽節」までに遂行するよう命じた。80階建ての高層マンションも1年で建設された。
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