https://jp.sputniknews.com/20220413/aukus-10610749.html
日本、「AUKUS」参加打診の報道を否定
日本、「AUKUS」参加打診の報道を否定
日本の松野官房長官は13日の記者会見で、日本が米国、英国、オーストラリア3カ国の安全保障枠組み「AUKUS（オーカス）」への参加を打診されたとの報道について、「日本が米英豪3カ国から参加を打診されたという事実はない」と否定した。 2022年4月13日, Sputnik 日本
2022-04-13T15:15+0900
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産経新聞は12日、複数の政府関係者を引用し、米英豪の3カ国がそれぞれ非公式にAUKUSへの日本の参加を打診していることが分かったと報じた。同紙によると、「極超音速兵器や電子戦能力のほか、サイバー、人工知能（ＡＩ）、量子技術などの先端技術分野で、日本の技術力との相乗効果に期待がある」という。一方、日本は米英豪3カ国とそれぞれ2国間の協力枠組みを持っている。関連ニュース
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日本、「AUKUS」参加打診の報道を否定
日本の松野官房長官は13日の記者会見で、日本が米国、英国、オーストラリア3カ国の安全保障枠組み「AUKUS（オーカス）」への参加を打診されたとの報道について、「日本が米英豪3カ国から参加を打診されたという事実はない」と否定した。
産経新聞
は12日、複数の政府関係者を引用し、米英豪の3カ国がそれぞれ非公式にAUKUSへの日本の参加を打診していることが分かったと報じた。
同紙によると、「極超音速兵器や電子戦能力のほか、サイバー、人工知能（ＡＩ）、量子技術などの先端技術分野で、日本の技術力との相乗効果に期待がある」という。
一方、日本は米英豪3カ国とそれぞれ2国間の協力枠組みを持っている。