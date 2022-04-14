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米国、国連安保理に対北朝鮮制裁の強化を働きかけ
米国、国連安保理に対北朝鮮制裁の強化を働きかけ
米国は、北朝鮮の新たな弾道ミサイル発射を受け、北朝鮮向けの石油輸出の半減などを含む対北朝鮮制裁の強化を国連安全保障理事会に働きかけている。ロイター通信が14日、入手した決議案を引用して報じた。 2022年4月14日, Sputnik 日本
2022-04-14T19:55+0900
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ロイターによると、米国は今週、決議案の草案を国連安全保障理事会の理事国15カ国に提示した。また米国は、北朝鮮へのたばこの禁輸や、北朝鮮との関わりが指摘されるハッカー集団「Lazarus（ラザルス）」に対する制裁も盛り込んだ。朝鮮中央通信は3月25日、北朝鮮は同国の指導者、金正恩氏の命令を受けて大陸間弾道ミサイル「火星17」の発射実験を実施したと報じた。これを受け、米国のトーマス・グリーンフィールド国連大使は国連安保理の会合で、北朝鮮に対する制裁を強化する新たな決議案を提出する意向を示した。関連ニュース
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米国、国連安保理に対北朝鮮制裁の強化を働きかけ
2022年4月14日, 19:55 (更新: 2022年4月14日, 20:27)
米国は、北朝鮮の新たな弾道ミサイル発射を受け、北朝鮮向けの石油輸出の半減などを含む対北朝鮮制裁の強化を国連安全保障理事会に働きかけている。ロイター通信が14日、入手した決議案を引用して報じた。
ロイター
によると、米国は今週、決議案の草案を国連安全保障理事会の理事国15カ国に提示した。また米国は、北朝鮮へのたばこの禁輸や、北朝鮮との関わりが指摘されるハッカー集団「Lazarus（ラザルス）」に対する制裁も盛り込んだ。
朝鮮中央通信は3月25日、北朝鮮は同国の指導者、金正恩氏の命令を受けて大陸間弾道ミサイル「火星17」の発射実験
を実施したと報じた。
これを受け、米国のトーマス・グリーンフィールド国連大使は国連安保理の会合で、北朝鮮に対する制裁を強化する新たな決議案を提出する意向を示した。