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台風1号 15日に小笠原諸島に最接近のおそれ
台風1号 15日に小笠原諸島に最接近のおそれ
日本の気象庁によると、大型で非常に強い台風1号は、日本時間14日12時には日本の南の海上を1時間におよそ20キロの速さで北北東に進んでいる。 2022年4月14日, Sputnik 日本
2022-04-14T14:35+0900
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中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートル。台風は15日、強い勢力で小笠原諸島に最接近するおそれがあるという。大雨や強風、高波などに警戒する必要がある。関連ニュース
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台風1号 15日に小笠原諸島に最接近のおそれ
日本の気象庁によると、大型で非常に強い台風1号は、日本時間14日12時には日本の南の海上を1時間におよそ20キロの速さで北北東に進んでいる。
中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートル。
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は15日、強い勢力で小笠原諸島に最接近するおそれがあるという。