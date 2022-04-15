https://jp.sputniknews.com/20220415/10628550.html
ロシア中央銀行 デジタルルーブルを数年以内に導入へ
ロシア中央銀行 デジタルルーブルを数年以内に導入へ
ロシア中央銀行のオルガ・スコロボガトワ第一副総裁は、試行と法改正が迅速に行われた場合、デジタルルーブルの導入を今後、数年以内に行う見込みであることを明らかにした。 2022年4月15日, Sputnik 日本
2022-04-15T07:33+0900
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デジタルルーブルは、ロシア中央銀行が発行のロシアの国家通貨の追加形態。現金と非現金のルーブルの性質を兼ね備えており、非現金通貨と同様に、遠隔地での決済やオンライン決済を可能にする。デジタルルーブルのプラットフォームは2021年12月にプロトタイプが完成しており、すでに12の銀行がこのプラットフォームの試験に参加の意向を示している。試験結果に基づき、デジタル・ルーブル・プラットフォームの実現に向けたロードマップが策定される予定。関連ニュース
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ロシア中央銀行のオルガ・スコロボガトワ第一副総裁は、試行と法改正が迅速に行われた場合、デジタルルーブルの導入を今後、数年以内に行う見込みであることを明らかにした。
デジタルルーブルは、ロシア中央銀行が発行のロシアの国家通貨の追加形態。現金と非現金のルーブルの性質を兼ね備えており、非現金通貨と同様に、遠隔地での決済やオンライン決済を可能にする。
デジタルルーブルのプラットフォームは2021年12月にプロトタイプが完成しており、すでに12の銀行がこのプラットフォームの試験に参加の意向を示している。試験結果に基づき、デジタル・ルーブル・プラットフォームの実現に向けたロードマップが策定される予定。