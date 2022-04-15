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イスラエル軍がシリア首都近郊を空爆
イスラエル軍がシリア首都近郊を空爆
イスラエル軍がシリアの首都ダマスカス近郊の施設を空爆した。シリア国営放送SANAが報じた。 2022年4月15日, Sputnik 日本
2022-04-15T08:59+0900
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イスラエル軍は現地時間の23時02分頃（日本時間15日5時2分頃）、首都ダマスカス近郊の施設に攻撃を加えた。攻撃はイスラエルが占領するゴラン高原から実施された。シリア軍は今回の空爆に対し対空防御システムを運用し、発射されたミサイルの一部撃墜に成功した。現時点での情報によると、シリア側には被害が発生しているものの、負傷者はいない。関連ニュース
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イスラエル軍がシリア首都近郊を空爆
イスラエル軍がシリアの首都ダマスカス近郊の施設を空爆した。シリア国営放送SANAが報じた。
イスラエル軍は現地時間の23時02分頃（日本時間15日5時2分頃）、首都ダマスカス近郊の施設に攻撃を加えた。攻撃はイスラエルが占領するゴラン高原から実施された。
シリア軍は今回の空爆に対し対空防御システムを運用し、発射されたミサイルの一部撃墜に成功した。
現時点での情報によると、シリア側には被害が発生しているものの、負傷者はいない。