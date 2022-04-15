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中国・サウジ関係を習国家主席が「戦略的性格」と明言
中国・サウジ関係を習国家主席が「戦略的性格」と明言
中国の習近平国家主席は15日、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子との電話会談で、中国はサウジアラビアとの関係発展を外交政策の優先事項と考え、サウジ側と協力して包括的戦略パートナーシップを深化させる用意がある」と伝えた。 2022年4月15日, Sputnik 日本
2022-04-15T15:33+0900
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習国家主席は、現在、国際情勢は深遠かつ複雑な変化を遂げており、中・サウジ関係の戦略的性質はますます明白に現れるようになったと指摘した。両首脳はこの他にもウクライナ情勢について意見交換した。関連ニュース
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中国・サウジ関係を習国家主席が「戦略的性格」と明言
2022年4月15日, 15:33 (更新: 2022年4月15日, 15:38)
中国の習近平国家主席は15日、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子との電話会談で、中国はサウジアラビアとの関係発展を外交政策の優先事項と考え、サウジ側と協力して包括的戦略パートナーシップを深化させる用意がある」と伝えた。
習国家主席は、現在、国際情勢は深遠かつ複雑な変化を遂げており、中・サウジ関係の戦略的性質はますます明白に現れるようになったと指摘した。
両首脳はこの他にもウクライナ情勢について意見交換した。