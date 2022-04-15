今週のベストショット　4月9日―4月15日

© AP Photo / Eraldo Peres
先住民の土地と権利の保護を求めるデモで、血を表す赤いインクと金を表す粘土を体に塗って行進する先住民ら（ブラジル・ブラジリア、11日）
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先住民の土地と権利の保護を求めるデモで、血を表す赤いインクと金を表す粘土を体に塗って行進する先住民ら（ブラジル・ブラジリア、11日）
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洪水により崩落した橋（南アフリカ・ダーバン郊外、12日）
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洪水により崩落した橋（南アフリカ・ダーバン郊外、12日）
© AFP 2022 / Tolga Akmen
ボリス・ジョンソン英首相の辞任を求めるデモで掲げられたプラカード（英ロンドン、13日）
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© AFP 2022 / Tolga Akmen
ボリス・ジョンソン英首相の辞任を求めるデモで掲げられたプラカード（英ロンドン、13日）
© AP Photo / Philippine Coast Guard
豪雨により洪水に見舞われた地域から救助される住民ら（フィリピン・パナイ島、12日）
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© AP Photo / Philippine Coast Guard
豪雨により洪水に見舞われた地域から救助される住民ら（フィリピン・パナイ島、12日）
© AFP 2022 / Francois NascimbeniI
ローブ姿で大統領選の投票に訪れた有権者（フランス・ランス、10日）
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© AFP 2022 / Francois NascimbeniI
ローブ姿で大統領選の投票に訪れた有権者（フランス・ランス、10日）
6/10
© Sputnik / Iliya Pitalev/
損壊した建物の近くを歩く住民（ウクライナ・マリウポリ、8日）
© AP Photo / Eranga Jayawardena
ガソリンスタンドの前に列を作る三輪タクシーのドライバーら（スリランカ・コロンボ、13日）
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© AP Photo / Eranga Jayawardena
ガソリンスタンドの前に列を作る三輪タクシーのドライバーら（スリランカ・コロンボ、13日）
© AFP 2022 / Jack Taylor
レストランの池で泳ぐ鯉を眺める客（タイ・チェンマイ、12日）
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© AFP 2022 / Jack Taylor
レストランの池で泳ぐ鯉を眺める客（タイ・チェンマイ、12日）
9/10
© Sputnik / Ilya Pitalev/
ヤギの放牧をする地元住民（ウクライナ・マリウポリ、12日）
© AP Photo / Alvaro Barrientos
「聖週間」の行列に参加するペニテンテ（苦行者）（スペイン・タラソーナ、12日）
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© AP Photo / Alvaro Barrientos
「聖週間」の行列に参加するペニテンテ（苦行者）（スペイン・タラソーナ、12日）