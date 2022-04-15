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今週のベストショット　4月9日―4月15日
今週のベストショット　4月9日―4月15日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年4月15日, Sputnik 日本
2022-04-15T23:23+0900
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今週のベストショット　4月9日―4月15日

2022年4月15日, 23:23
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Eraldo Peres

先住民の土地と権利の保護を求めるデモで、血を表す赤いインクと金を表す粘土を体に塗って行進する先住民ら（ブラジル・ブラジリア、11日）

先住民の土地と権利の保護を求めるデモで、血を表す赤いインクと金を表す粘土を体に塗って行進する先住民ら（ブラジル・ブラジリア、11日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Eraldo Peres

先住民の土地と権利の保護を求めるデモで、血を表す赤いインクと金を表す粘土を体に塗って行進する先住民ら（ブラジル・ブラジリア、11日）

© AP Photo

洪水により崩落した橋（南アフリカ・ダーバン郊外、12日）

洪水により崩落した橋（南アフリカ・ダーバン郊外、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo

洪水により崩落した橋（南アフリカ・ダーバン郊外、12日）

© AFP 2022 / Tolga Akmen

ボリス・ジョンソン英首相の辞任を求めるデモで掲げられたプラカード（英ロンドン、13日）

ボリス・ジョンソン英首相の辞任を求めるデモで掲げられたプラカード（英ロンドン、13日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Tolga Akmen

ボリス・ジョンソン英首相の辞任を求めるデモで掲げられたプラカード（英ロンドン、13日）

© AP Photo / Philippine Coast Guard

豪雨により洪水に見舞われた地域から救助される住民ら（フィリピン・パナイ島、12日）

豪雨により洪水に見舞われた地域から救助される住民ら（フィリピン・パナイ島、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Philippine Coast Guard

豪雨により洪水に見舞われた地域から救助される住民ら（フィリピン・パナイ島、12日）

© AFP 2022 / Francois NascimbeniI

ローブ姿で大統領選の投票に訪れた有権者（フランス・ランス、10日）

ローブ姿で大統領選の投票に訪れた有権者（フランス・ランス、10日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Francois NascimbeniI

ローブ姿で大統領選の投票に訪れた有権者（フランス・ランス、10日）

© Sputnik / Iliya Pitalev / フォトバンクに移行

損壊した建物の近くを歩く住民（ウクライナ・マリウポリ、8日）

損壊した建物の近くを歩く住民（ウクライナ・マリウポリ、8日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Iliya Pitalev
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損壊した建物の近くを歩く住民（ウクライナ・マリウポリ、8日）

© AP Photo / Eranga Jayawardena

ガソリンスタンドの前に列を作る三輪タクシーのドライバーら（スリランカ・コロンボ、13日）

ガソリンスタンドの前に列を作る三輪タクシーのドライバーら（スリランカ・コロンボ、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Eranga Jayawardena

ガソリンスタンドの前に列を作る三輪タクシーのドライバーら（スリランカ・コロンボ、13日）

© AFP 2022 / Jack Taylor

レストランの池で泳ぐ鯉を眺める客（タイ・チェンマイ、12日）

レストランの池で泳ぐ鯉を眺める客（タイ・チェンマイ、12日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Jack Taylor

レストランの池で泳ぐ鯉を眺める客（タイ・チェンマイ、12日）

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ヤギの放牧をする地元住民（ウクライナ・マリウポリ、12日）

ヤギの放牧をする地元住民（ウクライナ・マリウポリ、12日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Ilya Pitalev
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ヤギの放牧をする地元住民（ウクライナ・マリウポリ、12日）

© AP Photo / Alvaro Barrientos

「聖週間」の行列に参加するペニテンテ（苦行者）（スペイン・タラソーナ、12日）

「聖週間」の行列に参加するペニテンテ（苦行者）（スペイン・タラソーナ、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

「聖週間」の行列に参加するペニテンテ（苦行者）（スペイン・タラソーナ、12日）

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