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豪州でコロナ「XE」初の感染例が確認

豪州でコロナ「XE」初の感染例が確認

オーストラリアで、オミクロンコロナウイルスの新系統「XE」の初の感染例が確認された。ニューサウスウェールズ州保健省の4月15日付けの報告書で明らかにされた。 2022年4月15日, Sputnik 日本

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報告書によれば、オミクロン「XE」は海外から帰国したばかりの人から検出されている。オーストラリア保健省によると、現在、同国ではオミクロンBA.2が感染の主流で、パンデミック開始後の感染者総数は526万人を超えている。関連ニュース

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