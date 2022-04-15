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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220415/xe-10630483.html
豪州でコロナ「XE」初の感染例が確認
豪州でコロナ「XE」初の感染例が確認
オーストラリアで、オミクロンコロナウイルスの新系統「XE」の初の感染例が確認された。ニューサウスウェールズ州保健省の4月15日付けの報告書で明らかにされた。 2022年4月15日, Sputnik 日本
2022-04-15T14:55+0900
2022-04-15T14:59+0900
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オミクロン株
新型コロナウイルス
ウクライナをめぐる情勢悪化
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報告書によれば、オミクロン「XE」は海外から帰国したばかりの人から検出されている。オーストラリア保健省によると、現在、同国ではオミクロンBA.2が感染の主流で、パンデミック開始後の感染者総数は526万人を超えている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220414/10624677.html
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豪州でコロナ「XE」初の感染例が確認

2022年4月15日, 14:55 (更新: 2022年4月15日, 14:59)
© 写真 : Rodrigo Gianesiオーストラリア国旗
オーストラリア国旗 - Sputnik 日本, 1920, 15.04.2022
© 写真 : Rodrigo Gianesi
オーストラリアで、オミクロンコロナウイルスの新系統「XE」の初の感染例が確認された。ニューサウスウェールズ州保健省の4月15日付けの報告書で明らかにされた。
報告書によれば、オミクロン「XE」は海外から帰国したばかりの人から検出されている。
オーストラリア保健省によると、現在、同国ではオミクロンBA.2が感染の主流で、パンデミック開始後の感染者総数は526万人を超えている。
上海ロックダウン - Sputnik 日本, 1920, 14.04.2022
上海市の保健当局者が自殺　中国の感染者過去最多
昨日, 19:51
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