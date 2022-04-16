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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220416/10637939.html
バイデン氏のウクライナ訪問、計画されていない＝サキ報道官
バイデン氏のウクライナ訪問、計画されていない＝サキ報道官
米ホワイトハウスのサキ報道官は15日、ポッドキャスト番組ポッド・セーブ・アメリカ（Pod Save America）で、バイデン米大統領のウクライナ訪問は現時点で計画されていないことを明かにした。 2022年4月16日, Sputnik 日本
2022-04-16T04:12+0900
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米ホワイトハウスのサキ報道官は15日、ポッドキャスト番組ポッド・セーブ・アメリカ（Pod Save America）で、バイデン米大統領のウクライナ訪問は現時点で計画されていないことを明かにした。サキ氏は、バイデン氏が自身のウクライナ訪問の可能性について発言したことにコメントし、「我われは大統領をウクライナへ行かせない」と述べた。バイデン氏は14日、記者団に大統領自身はウクライナを訪問する準備ができているかと質問され、「できている」と答えた。先に米メディアは消息筋を引用し、米国はウクライナに政府高官を派遣する可能性があると報じた。オースティン国防長官やブリンケン国務長官が候補として挙がっているという。
https://jp.sputniknews.com/20220415/10636120.html
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ジョー・バイデン, 米国, ウクライナ, 政治

バイデン氏のウクライナ訪問、計画されていない＝サキ報道官

2022年4月16日, 04:12
© AFP 2022 / Saul Loebサキ報道官
サキ報道官 - Sputnik 日本, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
米ホワイトハウスのサキ報道官は15日、ポッドキャスト番組ポッド・セーブ・アメリカPod Save America）で、バイデン米大統領のウクライナ訪問は現時点で計画されていないことを明かにした。
サキ氏は、バイデン氏が自身のウクライナ訪問の可能性について発言したことにコメントし、「我われは大統領をウクライナへ行かせない」と述べた。
バイデン氏は14日、記者団に大統領自身はウクライナを訪問する準備ができているかと質問され、「できている」と答えた。
米国、ドンバスで戦うためウクライナ軍訓練へ - Sputnik 日本, 1920, 15.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
米国、ドンバスで戦うためウクライナ軍訓練へ
昨日, 22:48
先に米メディアは消息筋を引用し、米国はウクライナに政府高官を派遣する可能性があると報じた。オースティン国防長官やブリンケン国務長官が候補として挙がっているという。
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