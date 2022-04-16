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バイデン氏のウクライナ訪問、計画されていない＝サキ報道官
バイデン氏のウクライナ訪問、計画されていない＝サキ報道官
米ホワイトハウスのサキ報道官は15日、ポッドキャスト番組ポッド・セーブ・アメリカ（Pod Save America）で、バイデン米大統領のウクライナ訪問は現時点で計画されていないことを明かにした。 2022年4月16日, Sputnik 日本
2022-04-16T04:12+0900
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米ホワイトハウスのサキ報道官は15日、ポッドキャスト番組ポッド・セーブ・アメリカ（Pod Save America）で、バイデン米大統領のウクライナ訪問は現時点で計画されていないことを明かにした。サキ氏は、バイデン氏が自身のウクライナ訪問の可能性について発言したことにコメントし、「我われは大統領をウクライナへ行かせない」と述べた。バイデン氏は14日、記者団に大統領自身はウクライナを訪問する準備ができているかと質問され、「できている」と答えた。先に米メディアは消息筋を引用し、米国はウクライナに政府高官を派遣する可能性があると報じた。オースティン国防長官やブリンケン国務長官が候補として挙がっているという。
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バイデン氏のウクライナ訪問、計画されていない＝サキ報道官
米ホワイトハウスのサキ報道官は15日、ポッドキャスト番組ポッド
・セーブ・アメリカ
（Pod Save America
）で、バイデン米大統領のウクライナ訪問は現時点で計画されていないことを明かにした。
サキ氏は、バイデン氏が自身のウクライナ訪問の可能性について発言したことにコメントし、「我われは大統領をウクライナへ行かせない」と述べた。
バイデン氏は14日、記者団に大統領自身はウクライナを訪問する準備ができているかと質問され、「できている」と答えた。
先に米メディアは消息筋を引用し、米国はウクライナに政府高官を派遣する可能性があると報じた。オースティン国防長官やブリンケン国務長官が候補として挙がっているという。