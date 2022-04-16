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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220416/10641162.html
新ロ派政党党首の妻、拘束された夫と英国人捕虜の交換を英国側に呼びかける
新ロ派政党党首の妻、拘束された夫と英国人捕虜の交換を英国側に呼びかける
ウクライナ保安庁に拘束された同国の親ロシア派政党「野党プラットフォームー生活党」のヴィクトル・メドヴェチュク党首の妻が、ロシア軍やドネツク人民共和国軍の捕虜になった英国人の家族らに、捕虜交換に向けた働きかけを英政府に要請するよう呼びかけた。 2022年4月16日, Sputnik 日本
2022-04-16T21:15+0900
2022-04-16T21:28+0900
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新ロ派政党党首の妻、拘束された夫と英国人捕虜の交換を英国側に呼びかける

2022年4月16日, 21:15 (更新: 2022年4月16日, 21:28)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko新ロ派政党党首の妻
新ロ派政党党首の妻 - Sputnik 日本, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
追加情報は現在作成中
ウクライナ保安庁に拘束された同国の親ロシア派政党「野党プラットフォームー生活党」のヴィクトル・メドヴェチュク党首の妻が、ロシア軍やドネツク人民共和国軍の捕虜になった英国人の家族らに、捕虜交換に向けた働きかけを英政府に要請するよう呼びかけた。
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