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新ロ派政党党首の妻、拘束された夫と英国人捕虜の交換を英国側に呼びかける
新ロ派政党党首の妻、拘束された夫と英国人捕虜の交換を英国側に呼びかける
ウクライナ保安庁に拘束された同国の親ロシア派政党「野党プラットフォームー生活党」のヴィクトル・メドヴェチュク党首の妻が、ロシア軍やドネツク人民共和国軍の捕虜になった英国人の家族らに、捕虜交換に向けた働きかけを英政府に要請するよう呼びかけた。 2022年4月16日, Sputnik 日本
2022-04-16T21:15+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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新ロ派政党党首の妻、拘束された夫と英国人捕虜の交換を英国側に呼びかける
2022年4月16日, 21:15 (更新: 2022年4月16日, 21:28)
追加情報は現在作成中
ウクライナ保安庁に拘束された同国の親ロシア派政党「野党プラットフォームー生活党」のヴィクトル・メドヴェチュク党首の妻が、ロシア軍やドネツク人民共和国軍の捕虜になった英国人の家族らに、捕虜交換に向けた働きかけを英政府に要請するよう呼びかけた。