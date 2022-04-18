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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220418/2--10652499.html
英国人捕虜2人、ジョンソン首相に宇親露派党首メドヴェチュクとの交換を懇願
英国人捕虜2人、ジョンソン首相に宇親露派党首メドヴェチュクとの交換を懇願
ロシア軍およびドネツク共和国軍の捕虜となった英国人2人が、ジョンソン英首相に対し、ウクライナ野党党首ヴィクトル・メドヴェチュク氏との交換に協力するよう呼びかけた。 2022年4月18日, Sputnik 日本
2022-04-18T19:37+0900
2022-04-18T19:51+0900
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捕虜の1人ピンナー氏はロシア1テレビ「60分」の中で「ジョンソン首相、私はショーン・ピンナーと申します。メドヴェチュク野党党首が拘束されていると把握していますが、私とアイデン・アスリンの2人を同氏との交換を希望します。首相の支援に感謝いたします。私への対応はよく、現在、どのような状況に置かれているかを理解しています。食事と水を与えられています。あらためて私とアイデンン・アスリンの2人はメドヴェチュク氏との交換に協力くださるようお願いします」と呼びかけた。これより前、メドヴェチュク氏の妻オクサナ・マルチェンコさんは、捕虜となった英国人の家族らに対し、同氏と捕虜英国人の交換実現に向けてボリス・ジョンソン英首相に訴えるよう、呼びかけた。メドヴェチュク氏はプーチン大統領とゼレンスキー大統領に対し、捕虜兵士・マリウポリ市民と自身との交換を訴えた。また、ロシア国防省がこれまで何度も宣言している人道回廊について、人道回廊を経由するマリウポリからの脱出口はないと語った。メドヴェチュク氏自身が捕虜との交換を求めた動画メッセージは、ウクライナ保安庁が18日に同テレグラム・チャンネルで公開した。関連ニュース
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英国人捕虜2人、ジョンソン首相に宇親露派党首メドヴェチュクとの交換を懇願

2022年4月18日, 19:37 (更新: 2022年4月18日, 19:51)
© Sputnik / Stringer / フォトバンクに移行ウクライナ野党党首ヴィクトル・メドヴェチュク
ウクライナ野党党首ヴィクトル・メドヴェチュク - Sputnik 日本, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Stringer
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ロシア軍およびドネツク共和国軍の捕虜となった英国人2人が、ジョンソン英首相に対し、ウクライナ野党党首ヴィクトル・メドヴェチュク氏との交換に協力するよう呼びかけた。
捕虜の1人ピンナー氏はロシア1テレビ「60分」の中で「ジョンソン首相、私はショーン・ピンナーと申します。メドヴェチュク野党党首が拘束されていると把握していますが、私とアイデン・アスリンの2人を同氏との交換を希望します。首相の支援に感謝いたします。私への対応はよく、現在、どのような状況に置かれているかを理解しています。食事と水を与えられています。あらためて私とアイデンン・アスリンの2人はメドヴェチュク氏との交換に協力くださるようお願いします」と呼びかけた。
これより前、メドヴェチュク氏の妻オクサナ・マルチェンコさんは、捕虜となった英国人の家族らに対し、同氏と捕虜英国人の交換実現に向けてボリス・ジョンソン英首相に訴えるよう、呼びかけた。
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領 - Sputnik 日本, 1920, 13.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
ゼレンスキーが親露派政党党首の拘束を指示、捕虜との交換をロシア政府に提案
4月13日, 11:37
メドヴェチュク氏はプーチン大統領とゼレンスキー大統領に対し、捕虜兵士・マリウポリ市民と自身との交換を訴えた。また、ロシア国防省がこれまで何度も宣言している人道回廊について、人道回廊を経由するマリウポリからの脱出口はないと語った。
メドヴェチュク氏自身が捕虜との交換を求めた動画メッセージは、ウクライナ保安庁が18日に同テレグラム・チャンネルで公開した。
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