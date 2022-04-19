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イスラエル　ガザ地区からロケット弾発射　ミサイル防衛システムが迎撃
イスラエル　ガザ地区からロケット弾発射　ミサイル防衛システムが迎撃
イスラエル軍は18日、パレスチナ自治区ガザ地区からロケット弾1発が発射され、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃されたと発表した。 2022年4月19日, Sputnik 日本
2022-04-19T07:50+0900
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イスラエル軍は「数分前、ガザ地区付近でサイレンが鳴り、ガザ地区からイスラエルに向かってロケット弾1発が発射された」と報告している。発射されたロケット弾は、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃された。関連ニュース
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イスラエル　ガザ地区からロケット弾発射　ミサイル防衛システムが迎撃

2022年4月19日, 07:50
© AP Photo / Tsafrir Abayovミサイル防衛システム「アイアンドーム」
ミサイル防衛システム「アイアンドーム」 - Sputnik 日本, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
イスラエル軍は18日、パレスチナ自治区ガザ地区からロケット弾1発が発射され、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃されたと発表した。
イスラエル軍は「数分前、ガザ地区付近でサイレンが鳴り、ガザ地区からイスラエルに向かってロケット弾1発が発射された」と報告している
発射されたロケット弾は、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃された。
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