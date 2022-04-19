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イスラエル ガザ地区からロケット弾発射 ミサイル防衛システムが迎撃
イスラエル ガザ地区からロケット弾発射 ミサイル防衛システムが迎撃
イスラエル軍は18日、パレスチナ自治区ガザ地区からロケット弾1発が発射され、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃されたと発表した。 2022年4月19日, Sputnik 日本
2022-04-19T07:50+0900
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イスラエル軍は「数分前、ガザ地区付近でサイレンが鳴り、ガザ地区からイスラエルに向かってロケット弾1発が発射された」と報告している。発射されたロケット弾は、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃された。関連ニュース
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イスラエル ガザ地区からロケット弾発射 ミサイル防衛システムが迎撃
イスラエル軍は18日、パレスチナ自治区ガザ地区からロケット弾1発が発射され、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃されたと発表した。
イスラエル軍は「数分前、ガザ地区付近でサイレンが鳴り、ガザ地区からイスラエルに向かってロケット弾1発が発射された」と報告している
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発射されたロケット弾は、ミサイル防衛システム「アイアンドーム」によって迎撃された。