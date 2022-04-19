フィリピン沖でM6.2の地震
フィリピン南部ミンダナオ島の沖合でマグニチュード6.2の地震が発生した。。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）19日午前1時23分（日本時間午前10時23分）に観測された。震源地は、ミンダナオ島ダバオ市の西128キロの地点。震源の深さは39.2キロ。
Preliminary M6.0 #earthquake 37km/23miles from #Manay, in #Philippines, 2022-04-19 01:23 UTC by @raspishake network.— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) April 19, 2022
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現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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