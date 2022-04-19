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G20財相会議　シルアノフ財相を派遣　露財務省
G20財相会議　シルアノフ財相を派遣　露財務省
ロシア財務省は19日、20日に米・ワシントンで開催される国際通貨基金（IMF）・世界銀行による会合の一環で行われるG20財相会議にアントン・シルアノフ財務大臣を長とする代表団を派遣すると発表した。 2022年4月19日, Sputnik 日本
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会合には直接参加またはオンライン形式での参加が可能だが、露代表団がいずれの方法で参加するかは明らかになっていない。これまでに米国・ホワイトハウスのサキ報道官は、G20財相会議にロシアが出席する場合米代表のイエレン財務長官は出席しないと発表していた。関連ニュース
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G20財相会議　シルアノフ財相を派遣　露財務省

2022年4月19日, 21:52
© Sputnik / Vladimir Fedorenkoシルアノフ財務大臣
シルアノフ財務大臣 - Sputnik 日本, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
ロシア財務省は19日、20日に米・ワシントンで開催される国際通貨基金（IMF）・世界銀行による会合の一環で行われるG20財相会議にアントン・シルアノフ財務大臣を長とする代表団を派遣すると発表した。
会合には直接参加またはオンライン形式での参加が可能だが、露代表団がいずれの方法で参加するかは明らかになっていない。
G20 - Sputnik 日本, 1920, 14.04.2022
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4月14日, 21:20
これまでに米国・ホワイトハウスのサキ報道官は、G20財相会議にロシアが出席する場合米代表のイエレン財務長官は出席しないと発表していた。
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