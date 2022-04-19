https://jp.sputniknews.com/20220419/g20-10663096.html
G20財相会議 シルアノフ財相を派遣 露財務省
G20財相会議 シルアノフ財相を派遣 露財務省
ロシア財務省は19日、20日に米・ワシントンで開催される国際通貨基金（IMF）・世界銀行による会合の一環で行われるG20財相会議にアントン・シルアノフ財務大臣を長とする代表団を派遣すると発表した。 2022年4月19日, Sputnik 日本
2022-04-19T21:52+0900
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会合には直接参加またはオンライン形式での参加が可能だが、露代表団がいずれの方法で参加するかは明らかになっていない。これまでに米国・ホワイトハウスのサキ報道官は、G20財相会議にロシアが出席する場合米代表のイエレン財務長官は出席しないと発表していた。関連ニュース
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ロシア財務省は19日、20日に米・ワシントンで開催される国際通貨基金（IMF）・世界銀行による会合の一環で行われるG20財相会議にアントン・シルアノフ財務大臣を長とする代表団を派遣すると発表した。
会合には直接参加またはオンライン形式での参加が可能だが、露代表団がいずれの方法で参加するかは明らかになっていない。
これまでに米国・ホワイトハウスのサキ報道官は、G20財相会議にロシアが出席する場合米代表のイエレン
財務長官は出席しないと発表していた。