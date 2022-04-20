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メタ社　急進主義とのロシア裁判所決定を不服とし上訴
メタ社　急進主義とのロシア裁判所決定を不服とし上訴
会員制交流サイト「Facebook」などを運営する米Meta社（Meta Platforms Inc.）は、急進主義団体としてロシア国内での活動を禁止した露裁判所の決定を不服とし、上訴したと明らかにした。 2022年4月20日, Sputnik 日本
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関係者は「メタ社の不服申し立てが裁判所に通達された」としている。 露検察当局は3月11日、同社がロシア国民や露軍兵士などに対する暴力的な投稿を容認したなどとして裁判所に訴えを起こした。21日にモスクワのトヴェルスコイ地区裁判所は、同社の運営するFacebookとインスタグラムをロシア国内でブロックする決定を下していた。関連ニュース
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メタ社　急進主義とのロシア裁判所決定を不服とし上訴

2022年4月20日, 00:26
© AP Photo / Tony Avelarメタ社のロゴ
メタ社のロゴ - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Tony Avelar
会員制交流サイト「Facebook」などを運営する米Meta社（Meta Platforms Inc.）は、急進主義団体としてロシア国内での活動を禁止した露裁判所の決定を不服とし、上訴したと明らかにした。
関係者は「メタ社の不服申し立てが裁判所に通達された」としている。
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - Sputnik 日本, 1920, 21.03.2022
ロシア司法　Facebookとインスタグラムを「急進主義」理由に禁止
3月21日, 22:52
露検察当局は3月11日、同社がロシア国民や露軍兵士などに対する暴力的な投稿を容認したなどとして裁判所に訴えを起こした。21日にモスクワのトヴェルスコイ地区裁判所は、同社の運営するFacebookとインスタグラムをロシア国内でブロックする決定を下していた。
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