https://jp.sputniknews.com/20220420/10665533.html
メタ社 急進主義とのロシア裁判所決定を不服とし上訴
メタ社 急進主義とのロシア裁判所決定を不服とし上訴
会員制交流サイト「Facebook」などを運営する米Meta社（Meta Platforms Inc.）は、急進主義団体としてロシア国内での活動を禁止した露裁判所の決定を不服とし、上訴したと明らかにした。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T00:26+0900
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関係者は「メタ社の不服申し立てが裁判所に通達された」としている。 露検察当局は3月11日、同社がロシア国民や露軍兵士などに対する暴力的な投稿を容認したなどとして裁判所に訴えを起こした。21日にモスクワのトヴェルスコイ地区裁判所は、同社の運営するFacebookとインスタグラムをロシア国内でブロックする決定を下していた。関連ニュース
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メタ社 急進主義とのロシア裁判所決定を不服とし上訴
会員制交流サイト「Facebook」などを運営する米Meta社（Meta Platforms Inc.）は、急進主義団体としてロシア国内での活動を禁止した露裁判所の決定を不服とし、上訴したと明らかにした。
関係者は「メタ社
の不服申し立てが裁判所に通達された」としている。
露検察当局は3月11日、同社がロシア国民や露軍兵士などに対する暴力的な投稿を容認
したなどとして裁判所に訴えを起こした。21日にモスクワのトヴェルスコイ地区裁判所は、同社の運営するFacebookとインスタグラムをロシア国内でブロックする決定を下していた。