https://jp.sputniknews.com/20220420/10669425.html

日本 ロシアへの「最恵国待遇」撤回 暗号通貨の移転も規制

日本 ロシアへの「最恵国待遇」撤回 暗号通貨の移転も規制

20日、日本の参議院本会議は対露制裁として、ロシアへの「最恵国待遇」を撤回する改正関税暫定措置法を可決した。NHKが報じた。 2022年4月20日, Sputnik 日本

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改正関税暫定措置法により、ロシアへの貿易上の優遇措置などを保障する「最恵国待遇」が撤回され、ロシアからの輸入品への関税が引き上げられる。NHKによれば、改正関税暫定措置法は自民、公明、立件民主党などの賛成多数で可決した。全会一致で可決、成立している。日本はこの法律の目的をロシアに暗号資産を「悪用」させずに、制裁の抜け道を塞ぐこととしている。関連ニュース

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