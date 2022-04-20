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日本　ロシアへの「最恵国待遇」撤回　暗号通貨の移転も規制
日本　ロシアへの「最恵国待遇」撤回　暗号通貨の移転も規制
20日、日本の参議院本会議は対露制裁として、ロシアへの「最恵国待遇」を撤回する改正関税暫定措置法を可決した。NHKが報じた。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T14:13+0900
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改正関税暫定措置法により、ロシアへの貿易上の優遇措置などを保障する「最恵国待遇」が撤回され、ロシアからの輸入品への関税が引き上げられる。NHKによれば、改正関税暫定措置法は自民、公明、立件民主党などの賛成多数で可決した。全会一致で可決、成立している。日本はこの法律の目的をロシアに暗号資産を「悪用」させずに、制裁の抜け道を塞ぐこととしている。関連ニュース
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日本　ロシアへの「最恵国待遇」撤回　暗号通貨の移転も規制

2022年4月20日, 14:13 (更新: 2022年4月20日, 14:14)
© Sputnik / Natalya Seliverstova国会
国会 - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Natalya Seliverstova
20日、日本の参議院本会議は対露制裁として、ロシアへの「最恵国待遇」を撤回する改正関税暫定措置法を可決した。NHKが報じた。
改正関税暫定措置法により、ロシアへの貿易上の優遇措置などを保障する「最恵国待遇」が撤回され、ロシアからの輸入品への関税が引き上げられる。NHKによれば、改正関税暫定措置法は自民、公明、立件民主党などの賛成多数で可決した。
イリーナ・ヤロバヤ氏 - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
ウクライナへの化学兵器対応の防護マスクやドローン提供の目的について日本は説明すべき＝露下院副議長
06:30
全会一致で可決、成立している。日本はこの法律の目的をロシアに暗号資産を「悪用」させずに、制裁の抜け道を塞ぐこととしている。
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