https://jp.sputniknews.com/20220420/10669425.html
日本 ロシアへの「最恵国待遇」撤回 暗号通貨の移転も規制
日本 ロシアへの「最恵国待遇」撤回 暗号通貨の移転も規制
20日、日本の参議院本会議は対露制裁として、ロシアへの「最恵国待遇」を撤回する改正関税暫定措置法を可決した。NHKが報じた。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T14:13+0900
2022-04-20T14:13+0900
2022-04-20T14:14+0900
国内
対露制裁
経済
金融
仮想通貨・暗号通貨
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/462/23/4622308_0:255:4413:2737_1920x0_80_0_0_431595622cf10f920c5ec37d2e2ff1f2.jpg
改正関税暫定措置法により、ロシアへの貿易上の優遇措置などを保障する「最恵国待遇」が撤回され、ロシアからの輸入品への関税が引き上げられる。NHKによれば、改正関税暫定措置法は自民、公明、立件民主党などの賛成多数で可決した。全会一致で可決、成立している。日本はこの法律の目的をロシアに暗号資産を「悪用」させずに、制裁の抜け道を塞ぐこととしている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220420/10666083.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/462/23/4622308_213:0:4201:2991_1920x0_80_0_0_9539968662a087dbd75d6a9c468a6371.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 対露制裁, 経済, 金融, 仮想通貨・暗号通貨
日本 ロシアへの「最恵国待遇」撤回 暗号通貨の移転も規制
2022年4月20日, 14:13 (更新: 2022年4月20日, 14:14)
20日、日本の参議院本会議は対露制裁として、ロシアへの「最恵国待遇」を撤回する改正関税暫定措置法を可決した。NHKが報じた。
改正関税暫定措置法により、ロシアへの貿易上の優遇措置
などを保障する「最恵国待遇」が撤回され、ロシアからの輸入品への関税が引き上げられる。NHKによれば、改正関税暫定措置法は自民、公明、立件民主党などの賛成多数で可決した。
全会一致で可決、成立している。日本はこの法律の目的をロシアに暗号資産を「悪用」させずに、制裁の抜け道を塞ぐこととしている。