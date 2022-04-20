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慰安婦合意は「公式合意」　韓国外相
慰安婦合意は「公式合意」　韓国外相
韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）次期政権の外相に指名された朴振（パク・チン）氏は20日、2015年の日韓慰安婦合意について、記者団に「公式合意だ」と述べた。複数のマスコミが報じた。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T21:49+0900
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韓国の聯合ニュースによると、朴氏は2015年の日韓慰安婦合意について、記者団に「韓日の公式合意だ」と述べ、「最も重要なのは被害者の名誉と尊厳を回復するため、韓日が共に努力することだ」と語った。聯合ニュースは「尹氏は慰安婦問題などの具体的な解決策を示していないが、対日関係の改善に意欲を見せている」と報じている。今月24日から5日間の日程で、尹次期政権の代表団が日本を訪問する予定。関連ニュース
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慰安婦合意は「公式合意」　韓国外相

2022年4月20日, 21:49
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慰安婦 - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
CC0 / YunHo LEE / peace statue comfort woman statue 위안부 소녀상 평화의 소녀상 (1)
韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）次期政権の外相に指名された朴振（パク・チン）氏は20日、2015年の日韓慰安婦合意について、記者団に「公式合意だ」と述べた。複数のマスコミが報じた。
韓国の聯合ニュースによると、朴氏は2015年の日韓慰安婦合意について、記者団に「韓日の公式合意だ」と述べ、「最も重要なのは被害者の名誉と尊厳を回復するため、韓日が共に努力することだ」と語った。
聯合ニュースは「尹氏は慰安婦問題などの具体的な解決策を示していないが、対日関係の改善に意欲を見せている」と報じている。
今月24日から5日間の日程で、尹次期政権の代表団が日本を訪問する予定。
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